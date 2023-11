Wyoming, de las protestas en Ferraz: “Ahora gritan 'con Rivera sí', siempre que sea Primo de Rivera”

El Intermedio volvió a volcarse este martes con su cobertura de las concentraciones convocadas por la ultraderecha en la sede del PSOE en Ferraz, en protesta por la amnistía. Un tema que copó prácticamente la totalidad de la emisión, que elevó al programa de laSexta a récord de temporada y en el que el reportero Javier Bastida fue de nuevo protagonista por ser acosado -esta vez verbalmente- por algunos exaltados.

Pero más allá de la aplaudida respuesta del periodista a los insultos, que recogemos en esta otra noticia, el espacio de El Gran Wyoming dejó otros titulares relacionados con el asunto que está marcando la agenda política esta semana.

Al inicio del programa, tras la primera conexión con Bastida, el presentador de El Intermedio hizo referencia al atuendo que lucía su compañero, con casco y “mucho mejor equipado que en el día de ayer” -cuando recordemos que fue insultado y agarrado en directo-. “Nos alegramos mucho de que te hayan comprado un casco”, le dijo Wyoming, antes de lanzar una de sus primeras reflexiones de la noche:

“Ya veis cómo cambia la historia: la última vez que se vio tanta gente a las puertas de la sede del PSOE chillando su descontento gritaban 'con Rivera no'. Y viendo a algunos ultras hoy es más probable que gritaran 'con Rivera si', pero siempre que sea Primo de Rivera”, comentó el conductor.

Sobre el perfil de los manifestantes y los cánticos escuchados en Ferraz habló Dani Mateo, que recopiló los “greatest hits de la extrema derecha” como “¡Puigdemont a prisión!” o “estribillos dedicados a la familia de Pedro Sánchez” y destacó que “se innovó con cánticos en contra de Felipe VI”. “¿Pero qué me estás contando?”, se sorprendió Wyoming.

“¿Ahora les cae mal el rey? Pues me temo que van a tener que cambiar los cánticos clásicos y decir 'viva España, el chuletón de buey, viva el orden y la ley', porque claro... ¡se han hecho republicanos!”, añadió el presentador de El Intermedio.

Además, Dani Mateo señaló algo “que nadie esperaba ver frente a la sede del PSOE”: “Gente de derechas insultando a los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora la derecha sale a la calle e insulta al rey y a la policía. Cada día es más complicado diferenciarles de los manifestantes radicales de izquierdas. A la próxima van a ir con palestinas y batucadas”, comentó el colaborador. “¿Es que no dejan nada a los bolivarianos de mierda? Aquí el único que está en su sitio es el ejército”, ironizó Wyoming.

“Parece que una parte de la derecha no está acostumbrada a sacar sus reivindicaciones a la calle”

Profundizando en las protestas, El Gran Wyoming quiso realizar una reflexión, de lo serio a lo irónico: “Cuando en los últimos días he visto las manifestaciones de la derecha contra la amnistía, solo he podido pensar que están en su derecho. Es magnífico, sí. Que cualquier ciudadano salga a la calle a expresar su opinión política es un síntoma de democracia, siempre y cuando se haga de forma pacífica y se cumplan los requisitos legales pertinentes”, comenzó diciendo, señalando además que tras lo visto el lunes “parece que una parte de la derecha no está muy acostumbrada a sacar sus reivindicaciones a la calle”.

Por ello, el presentador de El Intermedio ofreció algunos consejos para que las manifestaciones discurran de una forma “civilizada y correcta”: “Intentad no ser agresivos, respetad los perímetros de seguridad, no lancéis objetos a los policías, no acoséis a los periodistas y, a ser posible, no cortéis calles si no tenéis autorización de la delegación del Gobierno o no habéis ganado la final de la Champions”.

“Siguiendo estos consejos podréis expresar su opinión sin el menor incidente ni problema... si es esa la intención de las manifestaciones, claro”, añadió, deslizando que “tal vez, la intención sea otra”. “Tal vez el fin último de estas concentraciones sea crispar, acosar, sembrar odio y ahondar en la estrategia de deslegitimación del Gobierno, de las instituciones y hasta del resultado de las urnas”. Una actitud que, según afirmó, “la ultraderecha e incluso una parte de la derecha tradicional lleva practicando desde que están fuera del poder”.