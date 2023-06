'Zapeando' vuelve a sacar del universo Telecinco a su nuevo fichaje, Maestro Joao

Zapeando ha abierto las puertas de su plató a un nuevo famoso con pasado en el universo Mediaset. Si hace pocas semanas daba la bienvenida a Quique Jiménez “Torito”, ahora le toca el turno a Maestro Joao.

El popular vidente, que formó parte de la nómina de habituales de Telecinco durante una larga temporada, ha pasado por el plató de laSexta este mismo viernes 16 de junio. Tal y como ha insistido en sus comunicaciones en Twitter, no era una visita sin más sino el comienzo de una “nueva andadura” que lo “emociona demasiado”.

“Para ser mi primer día voy a ir sencillo”, comentaba al entrar a plató. Isabel Forner ha recogido la efusividad generalizada que, a través de redes sociales, había generado su debut. “Que sepas que has generado un hype. Estaba todo el mundo pendiente de tu llegada”. Entusiasmado, él respondía con mucho humor: “Me encanta porque no sé qué es un hais de esos. Genero cosas que no sé, me encanta”.

Esta primera intervención de Joao ha servido para hablar de su modus operandi prediciendo el futuro y hasta ha dado pie a una de las famosas “lecturas de culo” que popularizó en programas de Telecinco, con Jorge Javier Vázquez, por ejemplo. Dani Mateo ha sido quien, tras un biombo, se ha sometido a esta práctica. “Vas a tener un cambio importante en tu vida y septiembre va a ser un momento muy duro para ti”.

“En la videncia no creo pero en la comedia sí, y no se puede ser más gracioso que esta persona”, ha afirmado el presentador al despedir al televisivo. Cabe decir que este último ya había tenido una puntual intervención en el pasado en Zapeando. Conocido por su paso por formatos como Gran Hermano VIP 7 y Solo, además de por numerosas intervenciones en Sálvame y derivados, el astrólogo presenta actualmente el podcast El Elegido.