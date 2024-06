El actor Chris Colfer asegura que le recomendaron no salir del armario mientras grababa 'Glee'

El actor estadounidense Chris Colfer asegura que mientras estaba grabando la primera temporada de Glee en 2009 le recomendaron que no hiciera pública su homosexualidad. Daba igual si iba a interpretar a Kurt Hummel, un personaje abiertamente gay; él, si quería proteger su carrera profesional, debía ocultar su propia orientación sexual.

Colfer vivía en “una ciudad muy conservadora donde ser gay era peligroso”. Por si fuera poco, cuando llegó a la exitosa serie de Fox con 19 años tampoco recibió muchos ánimos para salir del armario, a pesar de que iba a desempeñar un papel con el que podía sentirse identificado, al menos en este sentido.

“Recuerdo que cuando entré en Glee, el papel ya estaba escrito para mí, pero no sabía cuál iba a ser. Abrí el guion y, al leerlo por primera vez, vi que era un personaje abiertamente gay”, ha relatado en el programa de ABC The View.

“Cuando comencé a grabar la serie, mucha gente me decía: 'No salgas del armario porque arruinará tu carrera'. Así que me escondí un tiempo”, recuerda. Realidad y ficción parecían transcurrir de la mano ya que Colfer interpretaba a Kurt, un joven que debía aceptar que su homosexualidad antes de reconocerla ante sus familiares y amigos.

A Colfer le parecía imposible guardar el secreto teniendo en cuenta que su voz era “más afeminada que la de la mayoría de la gente”. “No puedo ocultarlo”, les dijo el chico a quienes le recomendaban mantener un perfil bajo en este aspecto, pero ellos insistieron: “Mientras nunca hables del tema, al final serás recompensado por ello”, le prometieron.

“En ese momento supe que tenía que salir del armario”

Finalmente, hubo algo que le hizo dar un paso adelante. Mientras promocionaban la serie en un evento con los fans, el actor recibió un mensaje que lo cambió todo para él: “Un niño me pasó en secreto una carta cuando sus padres no miraban. La abrí y había una nota en la que decía 'gracias'. Y había una pequeña cadena de clips que tenían los colores del arcoíris. En ese momento supe que tenía que salir del armario”, cuenta.

Comprendió entonces la importancia de mostrarse tal y como es para dar visibilidad al colectivo LGTBI. “Vale, si soy un actor abiertamente gay es posible que nunca gane un premio importante y quizá nunca llegue a interpretar a un superhéroe”, pensó, “pero es mucho más importante que eso ser un faro de positividad y bridad ese consuelo a otras personas”.