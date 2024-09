'Black Mirror' revela los 14 fichajes de su temporada 7, de Paul Giamatti a Emma Corrin, y 5 regresos para la 'USS Callister'

La temporada 7 de Black Mirror ya está en marcha y viene bien cargada de nombres de primer nivel de Hollywood. Netflix ha desvelado el reparto principal de las próximas entregas de la antología de Charlie Brooker, cuyo rodaje ya ha comenzado con vistas a su estreno en 2025.

Paul Giamatti, que recibió su segunda nominación al Oscar este año por Los que se quedan; Awkwafina, que acaba de estrenar la película Jackpot; Emma Corrin, quien fuera Lady Di de The Crown y Cassandra Nova en Deadpool & Lobezno; el eterno Doctor Who Peter Capaldi; Rashida Jones (Sunny, Parks and Recreation); la actriz y creadora de Insecure Issa Rae, también vista recientemente en Barbie; Tracee Ellis Ross (Black-ish); Chris O'Dowd (Los informáticos); Patsy Ferran (Firebrand), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Siena Kelly (Domino Day), Rosy McEwen (Blue Jean), Paul G. Raymond (Wonka) y Harriet Walter (Succession) son los recién llegados al universo distópico de la serie, que también recibe a algunos viejos conocidos.

Cinco integrantes regresan a la 'USS Callister'

Aunque no hay detalles aún sobre el argumento de los seis próximos episodios, sí se sabe desde hace meses que uno de ellos será una secuela directa de USS Callister, uno de los episodios más populares de la ficción. Así, cinco integrantes del reparto de aquel episodio vuelven a estar presentes: Cristin Milioti, a la que veremos desde este viernes en El Pingüino de Max; Jimmi Simpson, Milanka Brooks, Billy Magnussen y Osy Ikhile.

“Robert Daly está muerto, pero para la tripulación del USS Callister, los problemas no han hecho más que empezar”, avanzó Netflix en marzo, junto a un primer teaser.

Por lo demás, se mantienen las bases creativas de Black Mirror, con Brooker como productor ejecutivo, acompañado por Jessica Rhoades y Annabel Jones