El “cameo” de George R.R. Martin en 'La casa del dragón' que no querían que se viera de primeras (y lo consiguieron)

En las dos temporadas de La Casa del Dragón ha habido sorpresas reservadas a los espectadores más agudos capaces de detectar los guiños escondidos por los creadores. Como ocurrió en el capítulo 5 de la segunda temporada en la que muchos detectaron el cameo de la conocida como la "Abuela de Dragones", Guadalupe Fiñana.

Un “regalito” para los fans de la saga que tenían reservado otro en el capítulo 7 pero es uno de los más difíciles de detectar, por la relevancia que tiene. Se trata de un singular “cameo” de George R.R. Martin del que aparece su rostro tallado en un árbol arciano en Harrenhal.

El momento es fugaz y hay que estar avisado para poder detectarlo. Ocurre durante la escena en la que Daemon Targaryen se enfrenta al nuevo Lord Tully en el patio. Allí, si se acerca la imagen se puede ver el corazón del árbol con la cara del creador de los Siete Reinos.

Un detalle casi imperceptible y que para muchos habría pasado inadvertido si no fuera porque fue revelado en la serie documental The House That Dragons Built, que habla del “detrás” de las cámaras de la serie. Allí explicaron que Ryan Condal, creador de la serie y amigo de Martin, quiso hacer un homenaje al autor.

Fue Dominic Masters, el director de arte, quien explicó que el detalle casi invisible fue totalmente intencionado: “El objetivo era hacer que se sintiera lo suficientemente como él, pero nunca estás realmente seguro. La idea es que no lo veas de inmediato para luego pasara a un: '¿Ese es George R.R. Martin?'. Lo miras de nuevo y dices: '!Oh, es él!”.

Por lo que no sería un “cameo” como entendemos habitualmente, con la aparición de la persona, pero lo es en forma de homenaje. Y es que cabe recordar que esa fue una norma que se autoimpuso el propio Martin en 2022 cuando en la Comic-Con de San Diego aseguró que no haría ninguna aparición hasta que terminara de trabajar en su “último” libro, Vientos de invierno. Algo que no ha incumplido, del todo.