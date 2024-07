Las mejores series de estreno en agosto de 2024: el calendario de lanzamientos y las más recomendables

Agosto es siempre un mes valle para el lanzamiento de series. Al ser habitualmente las semanas “de vacaciones” por excelencia en todo el mundo, se nota en la cantidad (aunque aún así son 44 estrenos) y sobre todo en la calidad de las ficciones por las que apuestan cadenas y plataformas. Y se demuestra en que no es hasta sus últimos días, ya más pensando en septiembre y la vuelta a la actividad laboral, cuando llegan títulos de verdadero renombre.

Pero este año 2024 hay una importante excepción: The Bear lanza su tercera temporada en Disney+ el 14 de agosto, con Carmy (Jeremy Allen White) y Sydney (Ayo Edebiri) aprovechando su golpe de suerte en el final de la segunda temporada para intentar convertir su establecimiento en una referencia. En la primera quincena, al menos podremos echarnos a la boca regresos como The Umbrella Academy y Emily en París, ambas en Netflix; o a Anthony Hopkins en Those about to die para Amazon Prime Video.

Tras un pequeño vacío estival, como decimos, los platos más fuertes llegan ya pensando en septiembre. El 26 la serie de Ciudad de Dios en Max, el 27 el regreso de Sólo asesinatos en el edificio, el 29 la continuación de El señor de los anillos: Los anillos de poder, y el 30 el estreno de Respira. Un final de mes con sprint que salva el final de verano seriéfilo.

Las 10 series de estreno recomendadas de agosto

1) 'Knuckles' (SkyShowtime - sábado 3 agosto)

Así es la serie: La nueva serie de acción real sigue a Knuckles en un hilarante viaje de autodescubrimiento y lleno de acción, cuando acepta entrenar a Wade como su protegido y enseñarle los caminos del guerrero Echidna. La serie se desarrolla entre las películas Sonic 2 y Sonic 3.

Por qué destaca: Por ser la nueva serie del universo cinematográfico de Sonic, creado por Paramount Pictures y SEGA, y reunir al equipo original de La Película, que incluye a Jeff Fowler como director y a Idris Elba como productor ejecutivo y actor, entre otros. Se trata de una apuesta de acción real con el mítico compañero de Sonic animado entre humanos.

2) 'The umbrella academy' T4 y Final (Netflix - jueves 8 agosto)

Así es la serie: Los hermanos Hargreeves se han dispersado después de que el enfrentamiento culminante en el Hotel Olvido provocara un reinicio completo de su línea temporal. Despojados de sus poderes, cada uno deberá arreglárselas para encontrar una nueva normalidad, con mayor o menor éxito. Sin embargo, no podrán ignorar durante mucho tiempo las peculiaridades de su nuevo mundo lleno de misterios. Su padre Reginald, sano y salvo, ha salido de las sombras y se ha dado a conocer públicamente como supervisor de un poderoso y malvado imperio empresarial. Una misteriosa asociación llamada Los Guardianes celebra reuniones clandestinas convencida de que la realidad en la que viven es una mentira y que se acerca un gran juicio final. Mientras estas nuevas y extrañas fuerzas conspiran sobre ellos, la Academia Umbrella debe reunirse por última vez y arriesgarse a alterar la inestable paz que tanto les ha costado conseguir para arreglar por fin las cosas.

Por qué destaca: Por ser el final de una de las series que se situó en el olimpo de Netflix, aunque haya acabado convirtiéndose en un mal ejemplo de lo que supone alargar demasiado el éxito de una ficción para exprimirlo. Aún así, la adaptación de los cómics creados y escritos por Gerard Way mantiene su nombre, y saciará a sus fans para resolver cómo quedan sus personajes con diferentes habilidades divergentes.

3) 'Those about to die' (Amazon Prime Video - viernes 9 agosto)

Así es la serie: La serie indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde; y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma. Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo.

Por qué destaca: Por ser el nuevo proyecto estelar dirigido por Roland Emmerich, y con un reparto encabezado por Anthony Hopkins y en el que también figuran Iwan Rheon y Tom Hughes, entre otros. Esta nueva ficción adapta el libro homónimo de Daniel P. Mannix que desde la no ficción indaga en el mundo de los juegos en la Roma del año 79 d.C..

4) 'The Bear' T3 (Disney+ - miércoles 14 agosto)

Así es la serie: La aclamada ficción de FX trata sobre la comida, la familia y la locura de la rutina. Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su intensidad. Su búsqueda de la excelencia culinaria les lleva a nuevos niveles y pone a prueba los lazos que mantienen unido al restaurante.

Por qué destaca: Tras batir récords en las nominaciones a los Emmy y convertida en un referente de Disney+, aunque originalmente sea de FX y Hulu, la serie protagonizada por Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richie Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) vuelve con un cambio de paradigma: tras su golpe de suerte en el final de la segunda temporada, en esta tercera tienen que intentar que el restaurante sea un referente. Y la presión y la exigencia para lograrlo provocará nuevos momentos asfixiantes.

5) 'Emily in París' T4 (Netflix - jueves 15 agosto)

Así es la serie: Tras los acontecimientos de la descabellada boda de Camille y Gabriel, Emily no sabe qué hacer: siente algo por dos hombres, pero ahora Gabriel está esperando un bebé con su ex y los peores temores de Alfie sobre ella y Gabriel se han confirmado. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un espinoso dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agence Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal.

Por qué destaca: Por ser una de las series ligeras que mejor han ido funcionándole a Netflix en los últimos años. La comedia romántica protagonizada por Lily Collins propondrá en esta nueva temporada, según su creador Darren Star, un “apretado” tour por el viejo continente para su protagonista, que pasará “de los Alpes franceses a las plazas de Roma”. Todo ello con abundantes pizcas de romanticismo. Rupert Everett y Thalia Besson (hija del director Luc Besson) son los principales fichajes de esta nueva tanda de episodios.

6) 'Ciudad de Dios: La lucha sigue' (Max - lunes 26 agosto)

Así es la serie: Continuación adaptada de la obra literaria de Paulo Lins, contará la historia de sus personajes tomando como punto de partida el trabajo del fotógrafo Buscapé. La trama se desarrolla a principios de la década de 2000, cuando la salida de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner a Ciudad de Dios en disputa. Los residentes se encuentran atrapados entre narcotraficantes, milicias y autoridades públicas, pero la necesidad de escapar de este círculo hace que la comunidad se una para enfrentarse al opresor.

Por qué destaca: Por tratarse de la secuela de una de las obras cinematográficas de mayor impacto de comienzos del siglo XXI. Dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund a partir de al novela de Paulo Lins, e inspirada en hechos reales, este relato de la violencia en las favelas de Río de Janeiro entre los sesenta y ochenta tuvo un tremendo impacto, con cuatro nominaciones al Oscar incluida y una larga lista de premios. En 2007 los realizadores ya pergeñaron una suerte de spin-off en la televisión brasileña, Cidade dos Homens, aunque en un tono bien distinto al de la película, que ahora viene a continuarse en Max. Meirelles sigue involucrado como productor en estos seis episodios que, ahora sí, toman el pulso a los acontecimientos del filme anterior.

7) 'Solo asesinatos en el edificio' T4 (Disney+ - martes 27 agosto)

Así es la serie: En la cuarta temporada, nuestro trío de podcasters aficionados se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki. Su investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Solo asesinatos. Cuando Charles, Oliver y Mabel regresan a Nueva York, se embarcan en una aventura aún más épica: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Por qué destaca: Porque ya es una de las apuestas seguras de Disney en materia de televisión. Con las 21 nominaciones al Emmy cosechadas por su tercera temporada pendientes de convertirse en estatuillas en septiembre, la serie se ha vuelto a asegurar otro reparto de altos vuelos para las nuevas entregas, que proponen una nueva vuelta de tuerca metacinematográfica. Meryl Streep volverá a acompañar a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, a los que hay que reivindicar la figura de Da'vine Joy Randolph, reciente ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Los que se quedan, en una cuarta temporada que repartirá planos entre Eugene Levy, Eva Longoria, Zack Galifianakis, Melissa McCarthy, Molly Shannon, Kumail Nanjiani y Richard Kind.

8) 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' T2 (Amazon Prime Video, jueves 29 agosto)

Así es la serie: Sauron está de regreso. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora solo depende de su propio ingenio para reconstruir su poder y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Construida a partir del épico recorrido y la ambición de la primera temporada, la nueva entrega sumerge incluso a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su sitio en un mundo que está cada vez más al borde de la desgracia. Elfos y enanos, orcos y hombres, hechiceros y pelosos… mientras hay amistades que empiezan a torcerse y reinos que se fracturan, las fuerzas del bien lucharán aún más valientemente por conservar lo que más les importa… ellos y sus seres queridos

Por qué destaca: Por invitarnos de vuelta a la Segunda Edad de la Tierra Media de Tolkien, dos años después de estrenarse la primera temporada. Desde aquel estreno, que vio su alcance ensombrecido por el lanzamiento en simultáneo de La casa del dragón, la superproducción más ambiciosa de Amazon ha tenido que sofocar numerosos fuegos dentro de su producción. Para tratar de hacerse con el favor de los fans, Prime Video cuenta con bazas como la aparición de Tom Bombadil, uno de los personajes más populares de la saga literaria, por primera vez en imagen real en una adaptación. J.D. Payne y Patrick McKay se mantienen como máximos responsables creativos de la serie, cuyo plan maestro implica cinco temporadas, y que ahora mira al horizonte a la gran pantalla, tras descubrirse las intenciones de Peter Jackson de revisitar la obra magna de Tolkien con una nueva trilogía junto a Warner Bros. Discovery.

9) 'Kaos' (Netflix - jueves 29 agosto)

Así es la serie: Zeus lleva mucho tiempo disfrutando de su poder como rey de los dioses. Pero una mañana se despierta y se descubre una arruga en la frente. La neurosis se apodera de él y lo conduce hacia un camino de peligro y paranoia. Zeus cree que su declive está cerca pues empieza a ver signos de decadencia por todas partes.

Por qué destaca: Por plantear una irónica mirada contemporánea a la Mitología Griega, poniendo como deidad definitiva a Jeff Goldblum. El actor, que en la última década ha visto reverdecida su popularidad gracias a su actitud siempre exultante y excéntrica y a papeles que redundaban en sus manierismos (Thor: Ragnarok, Hotel Artemis), sirve como idóneo eje para esta ficción creada por Charlie Covell (guionista de The End of the F***ing World), que comenzó a fraguarse hace ya seis años, cuando se aprobó su desarrollo en Netflix., y cuyo rodaje tuvo lugar en 2022, en España. El Olimpo de Kaos también se compone de estrellas internacionales como Cliff Curtis, David Thewlis y Debi Mazar.

10) 'Respira' (Netflix - viernes 30 agosto)

Así es la serie: El Hospital Joaquín Sorolla es mucho más que un centro médico público en Valencia donde se salvan vidas a diario. Médicos y residentes trabajan sin descanso al ritmo frenético de la sala de urgencias, donde las tensiones, las emociones e incluso el deseo aceleran el pulso de un personal que vive cada vez más al límite. La llegada de una paciente prestigiosa pone de relieve la complicada situación de la sanidad pública y enciende la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes.

Por qué destaca: Por ser la nueva serie de Carlos Montero, cocreador de Élite. Justo un mes después de finalizar la ficción juvenil, el guionista y productor lanza su nuevo proyecto en la plataforma, para el que recupera a un alumni de la anterior, Manu Ríos, aquí rodeado de tres actrices de renombre: Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón y Blanca Suárez. El “primer drama hospitalario” español de Netflix, que pone como tema central el desmantelamiento de la sanidad pública en nuestro país, es la cuarta serie de Montero en la streamer, tras la mencionada Élite, El desorden que dejas y Todas las veces que nos enamoramos.

Otros 19 estrenos de series en agosto

'¡Buenos días, mamá!' (Antena 3 - jueves 1 agosto) 'Asesinato para principiantes' (Netflix - jueves 1 agosto) 'Batman: El cruzado enmascarado' (Amazon Prime Video - jueves 1 agosto) 'Mr. Bigstuff' (SkyShowtime - viernes 2 agosto) 'El día' (Filmin - martes 6 agosto) 'The tyrant' (Disney+ - miércoles 14 agosto) 'Mono malo' (Apple TV+ - miércoles 14 agosto) 'Klara' (Max - jueves 15 agosto) 'Rick y Morty: el anime' (Max - viernes 16 agosto) 'María Antonieta' (Movistar Plus+ - lunes 19 agosto) 'Martes de terror extremo' (Netflix - martes 20 agosto) 'Las semillas del mal' (Filmin - martes 20 agosto) 'Accidente' (Netflix - miércoles 21 agosto) 'La jefatura de Gia-Gun' (Netflix - jueves 22 agosto) 'Nadie en el bosque' (Netflix, viernes 23 agosto) 'Los casos de Rod Demery' (Max - viernes 23 agosto) 'Breathtaking' (Filmin - martes 27 agosto) 'Terminator Zero' (Netflix - jueves 29 agosto) 'Amor en la puerta de al lado' (Netflix - sábado 31 agosto)

