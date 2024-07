La 'Abuela de dragones' aparece por sorpresa en un capítulo de 'La casa del dragón': “¿Qué os parece?”

Guadalupe Fideña se hizo viral hace ya varios años por su forma de comentar los capítulos de Juego de Tronos. Su avanzada edad y su afición por la serie la convirtieron en la 'Abuela de dragones', sobrenombre que todavía sigue luciendo en sus redes sociales. Esas mismas redes en las que ahora ha compartido una sorprendente noticia: ha hecho un cameo en La casa del dragón.

Sí, Guadalupe aparece brevemente en el capítulo de esta semana, Regente, el quinto de la segunda temporada. En él interpreta a una anciana de Desembarco del Rey mientras Criston Cole lleva por la ciudad los restos de Meleys, su difunta dragona. “La mayor fan de La casa del dragón ha sido vista en Desembarco del Rey. ¿La reconocéis? El episodio 5 ya está disponible”, informa Max en una publicación de Instagram.

“¿Qué os parece el secreto que llevo guardando más de un año?”, ha preguntado la propia Guadalupe a sus seguidores a la hora de dar la noticia. “En 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de Juego de Tronos y en 2024 he hecho un cameo en La casa del dragón. Por aquel entonces tenía 83 años y ahora estoy a punto de cumplir 90. Todas estas experiencias me han dado vida”, reconoce en otra historia. “Celebrando haber cumplido un sueño”, dice en otra diferente.

La 'Abuela de dragones' amplía con este cameo su currículum televisivo, que en 2020 escribió una de sus páginas más importantes al proclamarse ganadora de la primera edición de MasterChef Abuelos. Allí llegó gracias a sus virales vídeos comentando Juego de Tronos. Los mismos que ahora le han valido aparecer en su secuela, La casa del dragón, que al igual que la serie madre, también se rueda parcialmente en España, lo que sin duda ha facilitado la participación de Guadalupe en el capítulo de esta semana.