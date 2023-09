Celos, un secuestro por resolver y la llegada de un nuevo personaje: el adelanto semanal de 'La Promesa' en La 1

La Promesa encara otra semana de misterios, celos y grandes revelaciones en la tarde de La 1. La serie de época lo hace con sorpresa en la programación, pues este lunes no va a emitir un capítulo, sino dos: el 177 y el 178, tal y como consta en la parrilla de la cadena pública.

Este movimiento coincide con el primer lunes de la temporada 23/24 y, por tanto, con la apertura del nuevo curso para Y ahora Sonsoles (Antena 3) y Más vale tarde (laSexta). Al emitir un segundo capítulo de La Promesa y alargar su emisión hasta las 18:25h, La 1 competirá contra ambos programas con su mejor baza en la franja de tarde. Todo esto, a la espera de estrenar en próximas fechas La Plaza, su nuevo magacín con Jordi González, y mientras aguarda la llegada a Telecinco del TardeAR de Ana Rosa Quintana, el programa que, a priori, apunta a dinamitar las tardes.

Hasta entonces, La 1 ha avanzado las tramas que marcarán los próximos cinco capítulos de La Promesa. Los que emitirá, si no hay nuevos cambios, entre este lunes 4 y el jueves 7 de septiembre. Las repasamos a continuación.

¡En #LaPromesa se avecina una semana intensa, con la llegada, entre otras cosas, de don Antonio de Carvajal y Cifuentes!



Hoy disfruta de un CAPÍTULO ESPECIAL de @LaPromesa_tve desde las 16:30 h en @La1_tve pic.twitter.com/aG0Y037qi5 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 4 de septiembre de 2023

Avance del capítulo 177 (lunes 4 de septiembre)

Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra. Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la Marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel.

Feliciano y Fernando van haciendo más migas ahora que el muchacho lo sirve personalmente. Las ilusiones del chico serán máximas cuando el señor deje caer una posible oferta de trabajo en Madrid. Margarita será testigo de una conversación clave entre Catalina y Lorenzo, y descubrirá que Alonso perdió parte de La Promesa en favor de su cuñado… Una información interesante que intentará utilizar a su favor.

Avance del capítulo 178 (lunes 4 de septiembre)

Jimena y Manuel parecen pasar por un buen momento, aunque Teresa no lo ve del todo claro. Y no se equivoca, porque la cabeza y el corazón del heredero de los Luján siguen centrados en Jana, de hecho se empieza a molestar con la cercanía entre Jana y su amigo Abel, hasta el punto de no oponerse a la marquesa cuando esta le dice que quiere al médico fuera de su casa.

Todos se preocupan por Candela, que sigue hundida tras el secuestro del niño y no se separa día y noche de la vera de Pía, hasta el punto de que ni come ni duerme. Jana ha tenido una idea, existe un medicamento que podría salvar la vida al ama de llaves, pero no es nada fácil de conseguir. Cuando Petra niega haber secuestrado al bebé de Pía, empiezan a barajar nuevos sospechosos y Jana sugiere a Rómulo que hable de nuevo con la Guardia Civil… ¿Y si ha sido cosa de Gregorio?

En La Promesa todos esperan nerviosos la llegada de Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, cuando está a punto de llegar, Martina no aparece.

Avance del capítulo 179 (martes 5 de septiembre)

Por fin llega Antonio de Carvajal y Cifuentes a La Promesa, donde es recibido con honores. Los Marqueses, Fernando y Margarita, lo agasajan constantemente, pese a la intención del hijo del duque de pasar tiempo con Martina a solas. Por eso le molesta especialmente, aunque lo oculte, que Curro haya sido asignado como carabina de Martina. La situación no puede ser más incómoda para el muchacho, que buscará en Ramona la forma de evadirse de su pesarosa obligación.

Pía parece estar mejorando, pero la única forma de estar seguros es adquiriendo un medicamento específico. Jana tendrá que acudir a un viejo aliado en estos menesteres si quiere conseguirlo. Salvador, por fin, empieza a abandonar su actitud arisca, y supone un gran apoyo para Candela, que sigue inconsolable por la desaparición del niño. El resto del servicio se debate entre hacer público ante los marqueses que han secuestrado al bebé de Pía, o seguir callando.

Avance del capítulo 180 (miércoles 6 de septiembre)

Jana le agradece a Manuel que volara hasta la Puebla de Tera para traer el medicamento para salvar la vida de Pía. Ella y Abel se lo suministran, todavía es pronto para saber si hará efecto correctamente… Pero al menos tienen esperanzas. Manuel, por su parte, deja de lado los celos con Abel y se enfrenta a su madre para defenderlo; el médico no se irá de La Promesa hasta que él lo diga.

Curro intenta librarse de ser el chaperón de Martina, pero obligado por su padre y su tía, tiene que hacerlo. Para su desgracia descubre que Antonio es un chico agradable, todo un partido para cualquier muchacha casadera y también para Martina. Tras las mutuas acusaciones, Alonso y Fernando cuentan a sus respectivas mujeres sus contradictorias versiones de cómo fue la fatídica muerte de Pedro, su hermano mayor y el heredero natural de La Promesa. A raíz de la búsqueda desesperada del hijo de Pía, Feliciano le hace a Teresa una tremenda revelación, él sabe dónde puede estar el bebé.

Avance del capítulo 181 (jueves 7 de septiembre)

La presión de Pía hace que Jana ceda y desvele por fin al ama de llaves que su hijo ha desaparecido. La señora Adarre quiere ir ella misma en su busca, pero todavía no tiene las fuerzas suficientes. Antonio de Carvajal y Cifuentes invita a Martina y a sus padres a una fiesta que el Rey Alfonso XIII va a dar en el Palacio Real de La Granja de Segovia. Desgraciadamente, los marqueses no están invitados.

Jimena aprovecha la invitación de don Antonio para insistir a su marido en que se vayan los dos a Madrid. Lope duda sobre qué hacer con respecto a María Fernández después de que ella le confesara estar feliz por haber recuperado al Salvador de antes de la guerra.