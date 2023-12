Charlie Sheen asume sus errores en 'Dos hombres y medio' y Jon Cryer abre la puerta a un reencuentro

Charlie Sheen sigue preparando su regreso a la televisión. Como ya informamos, el actor formará parte de How to Be a Bookie, la nueva comedia para Max (antigua HBO Max) que lleva la firma de Chuck Lorre. En un sorprendente giro de acontecimientos, el que fuera estrella original de Dos hombres y medio se reúne con el cocreador de aquella, 12 años después de su sonado despido de la telecomedia. Ahora, parece todo ha cambiado, ya que Sheen asegura arrepentirse de todo lo vivido en su polémica salida del proyecto y Jon Cryer, cocreador y coprotagonista de la sitcom, se ha mostrado abierto a un posible reencuentro de la mítica ficción de la CBS.

En una entrevista para Deadline, Sheen ha lamentado sus errores del pasado, explicando lo que ocurrió a partir de la séptima temporada, la última en la que él formó parte del reparto: “Si yo no la hubiera jodido, la serie podría haber durado todo el tiempo que quisiéramos”, ha empezado reflexionando. “Entraba en rehabilitación, salía y era incapaz de mantenerme sobrio. Y cada vez que elementos externos contaminan lo principal, buscaba a alguien a quien culpar. Y eso no es justo. No es justo para Chuck (Lorre). No es justo para el programa”, ha reconocido.

Sheen ha recordado que todo aquello le pasó factura también a nivel familiar: “Pasé por dos divorcios, tuve cuatro hijos durante ese programa. Había mucha mierda en mi vida personal que me distraía un poco. Pero tienes que dejar esas cosas en la puerta, aunque sea duro”, ha valorado.

Jon Cryer, abierto a un reencuentro con Charlie Sheen

Es entonces cuando la estrella estadounidense recuerda cómo se fraguó su salida: “Pero sí, hubo un momento en que estaba en rehabilitación y estábamos para terminar la temporada 7, y recibimos la llamada para la renegociación. Yo estaba en el teléfono con mi manager y uno de los agentes, y dije: 'No sé. Siento que podríamos haber llegado a nuestro límite aquí'. Y me dicen: 'No, no, no, hombre, hay muchas más historias que contar'. Traducción: dinero para ellos. Es verdad que me ofrecían mucho dinero (1,8 millones de dólares por episodio). Pero yo les dije: 'No sé, chicos, mi instinto me dice que si vuelvo, me va a ir horriblemente mal'. Pero ellos decían: 'Bueno, también puede ir perfectamente bien'. Finalmente firmamos el contrato (por dos temporadas más) y todos estaban felices, y luego todo salió horrible. Todo fue horrible”, reconoce.

Pese a todo, Sheen asegura no querer quedarse sólo con lo negativo, ya que cree que, para él, siguen prevaleciendo “los años de grandes recuerdos, cuando todos estábamos muy conectados, trabajando duro en ese show”. Unas palabras con las que coincide Jon Cryer, su compañero de reparto al frente de la mítica comedia, quien se ha mostrado abierto a una reconciliación con Sheen. “Me encantó trabajar con aquellas personas cuando todo era genial, y es triste cómo todo se volvió superraro. Pero todo el mundo, creo, está dispuesto a perdonar. Como he dicho, los buenos tiempos eran muy buenos”, ha destacado para TV Line.

Cabe recordar que Sheen llegó a llamar a Cryer “traidor” y “marionera” por no apoyarle tras su despido de la comedia. Después de aquello, tal y como ha expresado el actor, lleva más de siete años sin hablar, ni saber nada de la vida de su compañero. Eso sí, ha asegurado que se alegra de su reconciliación con Chuck Lorre. Es entonces cuando, preguntado por un posible reencuentro o revival de Dos hombres y medio, Cryer suelta unas palabras que ha ilusionado a los fans de la serie: “No cierro ninguna puerta”.

Charlie Sheen, reconciliado con Chuck Lorre

Charlie Sheen, que ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, especialmente desde que revelara su diagnóstico de VIH positivo en 2015, vuelve con fuerza con un personaje en esta comedia, coescrita por Chuck Lorre y Nick Bakay, según informó Deadline. Sebastian Maniscalco es el protagonista del título, centrado en un veterano de las apuestas que trata de salir adelante cuando se legalizan las apuestas deportivas. Omar J. Dorsey, Jorge Garcia, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton completan el reparto principal.

Sheen, por lo tanto, no será el protagonista, sino que tendrá un personaje recurrente. En cualquier caso, eso ya da un interés adicional al proyecto, producido por Warner Bros Television para la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery.

Por un lado, How to Be a Bookie, forma parte del intento de Sheen por recuperar crédito y presencia en las pantallas, pues se une a otro proyecto televisivo, Ramble On, aún sin cadena, pero que le tiene en el elenco como principal aval. Lo interesante en este caso es que supone la reunión con Lorre, después del abrupto final a su relación profesional de éxito con Dos hombres y medio.

Tras ocho temporadas en la que fue una de las comedias de más éxito popular de las últimas dos décadas, Sheen fue despedido de forma fulminante en primavera de 2011, después de una serie de comportamientos erráticos asociados con un exceso de drogas y alcohol que incluso llevaron a la cancelación de las grabaciones de los últimos capítulos de la octava tanda.