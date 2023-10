El creador de 'The Crown' afirma que tiene la idea para una precuela, y Netflix le abre la puerta

Faltan poco más de tres semanas para que The Crown llegue a su final con la sexta temporada. La “joya de la corona” de Netflix, tal y como la definió en su momento Ted Sarandos, finaliza con su relato de la Familia Real Britanica a través de la figura de Isabel II, la monarca más longeva de la historia de la realeza británica. Las últimas entregas llegarán poco más de un año después del fallecimiento, con Imelda Staunton como la encargada de interpretarla en la tercera edad, tomando el relevo de Claire Foy y Olivia Colman.

Aun cubriendo la historia de la Casa de Windsor desde los años cuarenta hasta los inicios del siglo XXI, a Peter Morgan, creador del aclamado drama, aún le quedan parcelas en las que querría internarse. Así lo revela a Variety en una amplia entrevista con motivo del desenlace del producto, que se estrena el 16 de noviembre.

Preguntado por la posibilidad de una precuela, el también guionista de títulos como The Queen es claro: “Sí que tengo una idea”.

Eso sí, pone unas condiciones: “En primer lugar, necesito hacer otras cosas. Y en segundo, necesitaría que se dieran unas circunstancias”. Ahora bien, de conjugarse todo, tiene incluso el marco de la historia, aunque rehúsa dar detalles específicos. Solo avisa de que precedería a Isabel II. “Si fuera a volver atrás con The Crown, sin duda sería para ir más atrás en el tiempo”.

Al respecto de la posibilidad también habla Sarandos. El codirector ejecutivo de Netflix afirma: “Tengo fe absoluta en Peter. Y si cree que hay historias por contarse, sin duda querríamos explorarlo”.

Cuenta cómo concibió 'The Crown'

Antes, claro, ha de verse el final de The Crown. Morgan recuerda que concibió su dramatización de la vida de Isabel II como una película sobre la coronación de esta, con 25 años. Según fue profundizando en la idea, fue expandiendo el marco temporal que quería abordar.

Para cuando se plantó en las oficinas de Netflix para vender el proyecto, junto con el director Stephen Daldry, el planteamiento era bien distinto: una serie de 10 temporadas con un casting que iría cambiando continuamente. Su idea también incluía la vuelta de Helen Mirren para hacer de la reina, algo que ella ya había advertido que no quería hacer. Más allá de eso, la respuesta generalizada fue positiva. “Dijimos que sí, desde luego”, asegura Sarandos.

Tras estos años, Morgan no cree que The Crown haya afectado en modo alguno al legado de la familia real, pero Sarandos cree que “los ha humanizado”. “Esta gente no está diseñada para ser cercana, y los ha hecho cercanos”, aplaude el trabajo del guionista y productor.

Este, por su parte, se muestra orgulloso del producto, ahora que en su opinión la era de la televisión con ambición cinematográfica se ha acabado. “Estas series son como unicornios. Deberíamos recordarlas con cariño, porque son algo raro y casi extinto”.