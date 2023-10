La creadora 'Sex Education' explica por qué la serie ha terminado en la cuarta temporada

Netflix estrenó el pasado 21 de septiembre la cuarta y última temporada de Sex Education. Ahora, dos semanas después, Laurie Nunn ha explicado por qué su serie termina justo ahora, cuando todavía es una de las más populares de la plataforma.

La showrunner desvela en The Hollywood Reporter que su plan inicial no era cerrar Sex Education en la cuarta temporada, pero la que decisión surgió a medida que avanzaba la escritura de los nuevos capítulos, a la postre los últimos de la exitosa ficción británica. “Empezó a quedar muy claro que los personajes estaban llegado a esta conclusión natural y me sentí muy feliz de saber dónde los iban a dejar. De repente pareció que era el momento adecuado para terminar la serie”, comenta Nunn al medio estadounidense.

La creadora reconoce que “hay pros y contras” en esta decisión. Entre los segundos, que todavía no ha asimilado que la serie ha llegado a su fin: “No he tenido los últimos dos años para procesar el hecho de que ha llegado a su fin. Estoy a punto de aceptarlo ahora”.

Laurie Nunn asegura, además, que Sex Education “definitivamente podría haber continuado” más allá de la cuarta temporada, pero que las series adolescentes tienen el hándicap de la edad de sus protagonistas: “Todos somos más mayores que cuando empezamos, así que creo que en una serie de adolescentes siempre hay una especie de punto final porque la gente no puede interpretar a adolescentes para siempre”. Cabe recordar, en este sentido, que una de las grandes protagonistas, Emma Mackey (Maeve), anunció en febrero que no estaría en una hipotética quinta temporada.

Por todo ello, Nunn recalca que Sex Education acaba en “el momento adecuado”. Algo que celebra y por lo que se siente “muy afortunada”, pues ha podido finalizar la serie “en mis propios términos”. “No todos los guionistas pueden hacerlo”, añade, a la vez que recalca que “fue realmente catártico poder dejar a esos personajes en un lugar con el que me sentía feliz”.

Al hilo de esto último, la pregunta surge por sí sola: ¿habrá algún spin-off de Sex Education en el futuro? La showrunner no lo descarta, aunque tampoco es su prioridad ahora mismo. “Hay muchas vías diferentes para explorar más Moordale. Realmente me encantaron algunos de los nuevos personajes que llegaron en la cuarta temporada. Sería genial ver quizás más de ellos, pero, para ser honesta, no estoy pensando en este momento en ningún spin-off. Simplemente me estoy tomando un descanso y conociendo lo que siente mi cerebro sin escribir Sex Education por un tiempo”, afirma.