'Gen V' concluye el rodaje de su temporada 2 y confirma nuevos fichajes tras la muerte de Chance Perdomo

Gen V ha finalizado ya el rodaje de su segunda temporada en Amazon Prime Video, la primera tras la muerte de Chance Perdomo el pasado mes de marzo. El actor que daba vida a Andre Anderson falleció al sufrir un accidente de moto, lo que llevó al spin-off de The Boys a suspender la producción de sus nuevos capítulos. En mayo, el equipo tomó la decisión no fichar a otro intérprete para este papel y renunciar al personaje en los próximos episodios.

Así pues, tal y como se ha podido ver a través de las redes sociales de Maddie Phillips (Cate Dunlap) y Derek Luh (Jordan Li), la plataforma de pago ya ha concluido las grabaciones de su segunda temporada, la cual se ha extendido durante cinco meses y ha entrado ya en su fase de posproducción con el objetivo de ver la luz en 2025.

Los nuevos episodios contarán además con nuevos rostros en su reparto. Según ha avanzado Deadline, una gran remesa de actores se incorporan al elenco de la serie: intérpretes como Keeya King (Yellowjackets), Stephen Kalyn (Essex County), Julia Knope (In The Dark), Stacey McGunnigle (This Hour Has 22 Minutes), Tait Fletcher (The Mandalorian), Wyatt Dorion (Eerie Hall) y Georgie Murphy (Los misterios de Murdoch).

Todos ellos, de los que aún se desconoce qué personajes defenderán, se unen a los habituales Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Asa Germann y Shelley Conn.

'Gen V' optó por no reemplazar a Chance Perdomo

El pasado mes de mayo, los productores de Gen V hicieron pública su decisión de no fichar a otro actor. “A medida que continuamos navegando por la trágica pérdida de Chance Perdomo, todos en Gen V estamos decididos a encontrar la mejor manera de rendir respeto a su memoria. No vamos a reformular el papel porque nadie puede reemplazar a Chance”, rezaba un comunicado publicado en las redes sociales de la serie.

“En su lugar, nos hemos estado tomando el tiempo y el espacio necesarios para reestructurar nuestras tramas de la segunda temporada mientras comenzamos la producción en mayo. Honraremos a Chance y su legado esta temporada”, concluía la nota.

Por tanto, Gen V seguirá adelante sin el personaje de Andre Anderson, uno de los protagonistas de la primera temporada. No será un camino fácil a nivel narrativo, pues Anderson formaba parte del cliffhanger que cerró la primera tanda. El joven era un estudiante popular dentro de Godolkin, la universidad controlada por Vougth para formar a las nuevas generaciones de superhéroes. Su superpoder era su capacidad de manipulación magnética.