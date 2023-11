HBO Max detalla sus planes para el regreso de 'La casa del dragón', 'The last of us', 'Euphoria' y 'The White Lotus'

HBO Max trae novedades importantes sobre cuatro de sus series más exitosas. La plataforma acaba de dar algunos detalles sobre las nuevas temporadas de La casa del dragón, Euphoria, The White Lotus y The last of us, cuyos rodajes se han visto totalmente afectados por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

Es Casey Bloys quien ha hecho las jugosas revelaciones. El director ejecutivo de HBO se ha referido al regreso de estas cuatro ficciones durante una conferencia de prensa, informa Variety.

La primera en volver será La casa del dragón. Bloys asegura que la segunda temporada de esta serie se estrenará “a principios del verano de 2024”. Los primeros capítulos del spin-off de Juego de tronos se emitieron en 2022 con altísimos datos de audiencia.

Sorprendentemente, el equipo de HBO compartió con los periodistas, durante este evento privado, el primer tráiler de estos nuevos capítulos de la ficción creada por Ryan Condal y George R.R. Martin.

Más tarde regresarán los otros títulos. La tercera temporada de The White Lotus y la segunda de The last of us “probablemente” se retrasarán al año 2025. Se iban a estrenar a lo largo de 2024, sin embargo, el parón de los guionistas ha trastocado los planes de HBO así como los de otras plataformas del sector. También se estrenará en 2025 la tercera temporada de Euphoria.

Por otra parte, Casey Bloys también ha avanzado que Bienvenido a Derry, la serie spin-off basada en la película de terror IT, no verá la luz hasta 2025. Aunque estaba previsto su estreno en estas fechas de Halloween, la situación de Hollywood ha puesto 'patas arriba' el calendario de la ficción estadounidense.