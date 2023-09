HBO pita el final de 'Tiempo de victoria' tras perder la mitad de su audiencia con la segunda temporada

El reloj de posesión se detiene para Tiempo de victoria. HBO ha cancelado su serie sobre la dinastía de Los Ángeles Lakers que dominó la NBA en los años ochenta, después de dos temporadas.

El episodio emitido este pasado domingo 17 en la cadena de cable, con el que se cerraba la segunda tanda, servirá como cierre, según recoge Los Angeles Times. Es un adiós forzoso para una producción que se enfrentó no solo al contraataque de buena parte de las figuras representadas en la serie, como Magic Johnson o Kareem Abdul Jabbar, sino a una pérdida de espectadores acuciante en sus últimas semanas.

La primera temporada fue emitida en Estados Unidos a la par que el NCAA Division I Men's Basketball Tournament; es decir, el torneo universitario anual conocido popularmente como “March Madness” por la afición que despierta a nivel nacional, incluso superior al de los playoffs de la NBA. Esta época tan propicia para el basket ayudó a que las cifras de audiencia se hincharan conforme pasaban los episodios. No obstante, la segunda temporada se estrenó en agosto, en tiempo de descanso de competiciones, y sus números bajaron cerca del 50%.

La serie grabó un final alternativo como cierre

Dado el elevado presupuesto de la producción, el bajón parece haber sido decisivo. La marca de Warner Bros. Discovery no ha dado causas oficiales para la cancelación, pero Kevin Messick, productor ejecutivo, sí que habló abiertamente de que las audiencias serían cruciales. Además, la nula campaña promocional por parte del reparto, al estar en plena huelga en Estados Unidos, también tuvo su impacto en la decisión, según recoge Vulture.

El creativo añade que HBO sugirió al equipo que grabara un final alternativo en enero, en caso de que optaran por finiquitarla. Este es el que se acabó usando.

Inicialmente, la serie iba a mostrar a un enojado Magic Johnson (Quincy Isaiah) tras haber perdido las finales de 1984 ante los Boston Celtics de Larry Bird. Finalmente, el desenlace definitivo añade una escena adicional, que trata de servir como ventana al futuro conocido: Jerry Bush (John C. Reilly), el propietario de la franquicia, habla con su hija Jeanie (Hadley Robinson) sobre cómo ella acabará tomando las riendas del equipo. A continuación, se agrega un montaje de imágenes que desvela cómo siguieron las carreras de los jugadores de aquellos Lakers de la era Showtime.

“No es el final que teníamos en mente”, reconoce el cocreador Max Borenstein. Su compañero Jim Hecht añadió un agradecimiento a Jeff Pearlman, autor del libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s en que se basaron para desarrollar Tiempo de victoria, que calificó, pese al agridulce cierre, como “la serie de mis sueños”.