'Hermanos' cerró su segunda temporada en Antena 3 con giros sorpresa y un final feliz: “Cada uno tiene lo que se merece”

La trama de Hermanos llegó este martes 20 de junio a un momento álgido con la emisión en Antena 3 del último episodio de la temporada 2. Un punto y aparte que no afectará al ritmo de Atresmedia, que ofrecerá del tirón la tercera tanda a partir del próximo lunes, pero que a nivel narrativo se plasmó con el cierre de los arcos e historias de gran parte de los personajes.

'Supervivientes' (15.6%) y 'Hermanos' (13.4%) suben sin 'MasterChef', y 'Nacho' (5%) se promociona sin brillo en laSexta

Más

En el capítulo 56 de la ficción turca, que subió en audiencias sin la competencia de MasterChef, se vivieron los desenlaces de las tramas principales, la mayoría de ellas con un final feliz. Es el caso de los Eren y de Akif, que sufrió el poder del 'karma' en sus propias carnes, y también de otros personajes, que vivieron giros inesperados con campanas de boda e incluso un embarazo sorpresa.

AVISO: a continuación se incluyen SPOILERS del capítulo 56 de 'Hermanos'

Reconciliación y un nuevo hogar para los Eren

El cierre más feliz lo vivieron los Eren, primero con una deseada reconciliación y después con una noticia que puede cambiar sus vidas.

El momento más emotivo del episodio final de la temporada 2 lo protagonizaron las primas Eren en el hospital. Después de muchas indirectas, peleas y discusiones absurdas, Asiye y Aybike enterraron al fin el hacha de guerra e hicieron las paces. Ambas se pidieron perdón por lo que se habían hecho y se fundieron en un bonito abrazo al que se sumaron el resto de sus amigos.

Para Asiye fue un capítulo especial también en lo que atañe a su relación con Doruk, que sorprendió a su novia con un regalo para despedir el curso. Como se habían suspendido los premios que se iban a entregar a los alumnos, el hijo de Akif le regaló una diadema para coronarla como “mejor novia del mundo”.

Pero el giro realmente trascendental para los Eren llegó al final, cuando recibieron una sorpresa que puede marcar un punto de inflexión para ellos. Después de que Sengül los echase del gallinero y se viesen obligados a dormir en la calle, Ismail los encontró y los llevó a la mansión de la señora Sevgi, donde podrán vivir a partir de ahora.

Como gesto de agradecimiento por todo lo que han hecho por ella, Sevgi les comunicó que pueden hacer de la mansión su nuevo hogar. “No quería vivir hasta que aparecisteis vosotros, le devolvisteis la ilusión y os lo agradece dejándoos esta casa. La casa es vuestra”, les comunicó Ismail.

Y por si esto fuera poco, ninguno de ellos perderá su beca ya que la mujer ha comprado el colegio Ataman. “Al final cada uno tiene lo que se merece, y nosotros vamos a ser muy felices”, expresa Ömer al final.

Akif recibe su merecido

Otro giro deseado por los espectadores era la venganza contra Akif. Y finalmente, Ayla y Nebahat le dieron su merecido. Después de investigar por su cuenta, la pareja de amigas descubrió la forma de quitarle al empresario todo el poder que tenía sobre ellas y lograron dejarle sin nada.

El padre de Doruk les juró que se vengaría de ellas, pero, por lo pronto, se quedó sin dinero en sus tarjetas, ni coche, ni ningún tipo de poder en su antiguo negocio.

La situación no mejoró para él cuando intentó entrar en su casa. Suzan le cerró la puerta y le contó que Nebahat la había puesto a su nombre con la condición de que el empresario no viviese ahí. La madre de Ömer le recordó a su marido todo el daño que le había hecho y le aseguró que no quería saber nada más de él.

Campanas de boda... y un embarazo sorpresa

En lo que respecta a otros personajes importantes, Orhan y Gönül culminaron sus días de ensueño con una propuesta de matrimonio. Ella le confesó que llevaba tiempo buscando a alguien como él y que no quería volver a vivir sin él.

“Yo siempre estaré a tu lado”, le dijo el hombre, a lo que ella reaccionó pidiéndole pasar por el altar: “Si quieres que estemos juntos para siempre, Orhan, ¿nos casamos?”, planteó.

La respuesta la desveló la propia Gönül a Sengül en su siguiente escena juntos: “Para Orhan soy más de lo que tú imaginas, porque nos vamos a casar”, dijo delante de los hijos, causando un gran impacto en la familia.

Afectada por la nueva vida de su ex, Sengül acabó desmayada en el patio de su casa. Y precisamente gracias a su visita al médico descubrió una noticia que ni ella ni nadie imaginaba... está embarazada.