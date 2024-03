'Hermanos' sufre una de sus mayores tragedias al perder a uno de sus protagonistas

La tragedia se ceba de nuevo con Hermanos. La semana pasada los protagonistas de la serie turca de Antena 3 tuvieron que decir adiós a Ahmet por culpa de un “accidente fatal”, y ahora han tenido que despedirse de otro rostro de la ficción otomana. Para más inri, de uno de los personajes principales de la producción, que ya no volverá a aparecer en vida para dolor y pena de sus allegados, que no lo tendrán fácil para reponerse a este durísimo e inesperado revés.

Como en la de Ahmet, esta nueva tragedia ha sido fruto de un accidente de coche. Un accidente condicionado por un sorprendente descubrimiento, una llamada de teléfono llena de rabia y un volantazo para evitar lo que iban a ser otras dos muertes seguras. En definitiva, un giro de guion que marca un antes y un después en la historia de Hermanos.

(A partir de aquí, SPOILERS)

Ömer ha descubierto que Melisa, la hermana de Doruk, chocó conta Kadir provocándole la muerte y que Akif lo sabía, pero que decidió encubrir el delito para así proteger a su hija. El joven Eren se presenta en casa de los Atakul para pedirle explicaciones al empresario mientras ultiman los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Doruk.

Tras plantarle cara y decirle que va a denunciar a Melisa, que se encuentra internada en una clínica psiquiátrica desde entonces, se lo cuenta todo a Asiye y ella a Doruk, que no puede ni creerse lo que acaba de descubrir. Doruk, en shock tras saber que su hermana fue la culpable del accidente en el que Kadir perdió la vida, va a su casa y por el camino llama a su padre para pedirle explicaciones. El joven, entre lágrimas y muy enfadado, le dice por qué le mintió en la cara y por qué encubrió este delito: “Me has arruinado la vida”.

Doruk tiene la cabeza tan metida en lo que acaba de descubrir que se pone a dar golpes al volante sin darse cuenta que una madre y su hija están a punto de cruzar por la carretera por la que él está conduciendo. Para cuando vuelve a levantar la mirada, el joven no tiene más remedio que dar un volantazo para evitar atropellarlas. Doruk lo consigue, pero por desgracia, pierde el control de su vehículo y acaba sufriendo un aparatoso accidente que lo deja inconsciente.

Doruk llega al hospital con una hemorragia interna. Los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida, pero es imposible: Doruk ha muerto. La noticia, como no podía ser de otra manera, destroza a Nebahat y Akif, los padres del joven. La madre, de hecho, rompe a llorar y a gritar contra Akif, al que culpa directamente de la muerte de su hijo.

Su acusación coincide con la llegada al hospital de Asiye y Oğulcan, que se quedan en shock al descubrir la muerte de Doruk. Sobre todo ella, que corre a verle con la esperanza de que nada de esto sea verdad y su novio siga con vida. Sin embargo, Asiye se da de bruces con la cruda realidad al ver cómo los médicos tapan el rostro de Doruk. Ella, sin embargo, levanta la sábana para ver por última vez a su novio, lo que hace que se manche las manos con su sangre al acercarse a su cara. La joven rompe a llorar mientras Oğulcan la agarra para llevársela de allí.

Después, la familia y los amigos de Doruk asisten a su funeral. Todos menos Asiye, que está ingresada en el hospital desde que descubrió la muerte de su novio.

Akif, mientras tanto, se siente tan culpable por la muerte de su hijo que decide quitarse la vida a punta de pistola delante de su tumba. Asiye llega en el momento justo en el que pensaba dispararse, aunque es un joven que estaba por ahí el que evita la tragedia. Aun así, Akif se dispara en el brazo y ahora es su vida la que corre grave peligro.

De esta manera, los protagonistas de Hermanos sufrieron este lunes uno de sus mayores varapalos. La muerte de Doruk se produjo dentro de un capítulo que se alargó hasta la 01:50 de la madrugada, una hora más de lo habitual. Este alargue hizo que la serie turca marcara su mayor cuota desde diciembre de 2022 (15.7%) y derrotara a Supervivientes: Tierra de nadie en audiencias.