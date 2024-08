La maldición de los 'Power Rangers' sigue: el verde Hector David Jr., en busca y captura

Aunque vivieron su gran momento en los años 90, los Power Rangers siguen empeñándose en seguir adelante, aunque su “maldición” no cesa. El último ejemplo es que el actor Héctor David Jr., que fue el Power Ranger verde durante un lustro, ha sido declarado en busca y captura tras una agresión que ha sido mostrada por la policía de Nampa (Idaho).

El intérprete estadounidense encarnó a ese personaje desde el año 2011 al 2015 en la película Power Rangers Super Megaforce: The Legendary Battle y series como Power Rangers Megaforce y Power Rangers Samurai. Por esa misma razón estaba en Nampa para participar en el Magic Valley Comic-Con. Pero su nombre ha sido borrado del panel de asistentes después de que la policía haya difundido este vídeo para pedir colaboración ciudadana y así identificarle y detenerle:

En dicho vídeo se ve cómo empuja a un hombre y lo tira al suelo después de una discusión en un parking, y después huye. El incidente no revistió gravedad, la víctima no resultó herida y un testigo la ayudó a levantarse. Mientras la policía ha iniciado una investigación y le buscan para tomarle declaración, el actor que también participó en Percy Jackson y el ladrón del rayo, The Dead Diaries, The Bay, El padre de la novia o Rivals ha decidido cerrar todos sus perfiles en redes sociales.

Desde la organización del Magic Valley Comic-Con también han reaccionado, no sólo sacándole de su panel y sustituyéndole por el actor de Cómo entrenar a tu dragón, Justin Rupple; sino también con una declaración oficial: “Lo estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas. Es realmente desafortunado para todos los involucrados. Estamos trabajando muy duro para hacer de este el mejor evento posible”, ha dicho Larissa Long, la directora de márketing del evento.

La maldición de los 'Power Rangers'

Héctor David Jr. es sólo un nuevo actor de los Power Rangers que protagoniza un suceso.

Anteriormente ya había muerto a los 49 años Jason David Frank, que fue el personaje verde original. Poco antes Austin St. John, el Power Ranger rojo, fue arrestado por fraude en las ayudas covid, mientras que Ricardo Medina Jr, que asumió el mismo rol en otras versiones, se declaró años antes culpable de asesinato.

La franquicia tuvo hace poco un reencuentro de sus personajes originales de hace 30 años en Netflix, pero sus resultados no debieron ser muy boyantes porque la plataforma ha decidido descartar la nueva serie de los Power Rangers.