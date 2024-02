Movistar Plus+ retrasa el estreno de 'Marbella', la serie de los creadores de 'La Unidad' con Hugo Silva

El estreno de Marbella se retrasa un mes. La nueva serie original de Movistar Plus+ no llegará en abril sino en mayo, tal y como ha anunciado la plataforma de Telefónica a través de un comunicado en el que no detalla el motivo por el que ha pospuesto el lanzamiento.

Dani de la Torre y Alberto Marini, creadores de La Unidad, están detrás de este proyecto de ficción basado en una idea original de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano. La producción corre a cargo de Buendía Estudios.

Hugo Silva protagoniza este thriller de seis episodios sobre una una red de bandas criminales que operan en la Costal del Sol. Un entramado complejo en el que se mezclan múltiples nacionalidades, delitos tradicionales y cibernéticos, capos de la vieja escuela y jóvenes que llegan para imponer nuevas normas.

Ana Isabelle, Khalid El Paisano (en su debut como actor), Aurora Moroni, Eivaut Rischen, Michael Trenor, Mohamed Said, Moha Amazian, Jesper Ace Jernberg, Manuel Calle, Fernando Cayo y Elvira Mínguez completan el reparto principal.

Sinopsis de 'Marbella'

César es un abogado de éxito afincado en Marbella, la capital mundial de la mafia. Guapo, rico, hedonista, egoísta, ambicioso, obsesionado con las redes sociales... sabe que para mantener su estatus tiene que ser el mejor en los tribunales y el hombre que todos conozcan en las salvajes fiestas marbellíes, donde hacen negocios los numerosos grupos criminales que operan en la Costa del Sol.

César tiene muy claro que, para no tener problemas en la vida, hay que ser amigo de todos y no cruzar nunca ciertas líneas. Pero cuando menos se lo espera, descubre que está en ojo del huracán y quién necesita a un abogado que le salve es precisamente él.