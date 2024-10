Mediaset presenta 'La Agencia' y da más nombres de su reparto: “Es una doble adaptación que es mortal”

El South International Series Festival de Cádiz, que cubre verTele, ha acogido una presentación un tanto atípica de la nueva serie de Mediaset, como ha reconocido sobre el escenario del auditorio del Palacio de Congresos de la ciudad andaluza Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución del grupo: “Esto es un tanto atípico porque todavía no hemos rodado ni un solo fotograma. La estamos preparando con mucho mimo”. El directivo ha explicado que ya tienen los guiones, y el grupo ha anunciado luego que el rodaje comenzará el próximo lunes 18 de noviembre.

También atípico ha sido que, aprovechando que en el anuncio de la ficción se desveló a Javier Gutiérrez, Manuela Velasco y Marta Hazas como protagonistas, y ya se habló de un reparto muy potente y de “cameos de primeras figuras del mundo de la interpretación”; al preguntarles por si podían dar algún nombre no ha habido respuesta... pero a los 10 minutos Mediaset ha lanzado una nota anunciando el elenco completo con Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano como otros dos personajes principales, flanqueados por Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea, Irene Rojo y Marina Gatell.

Así será 'La Agencia', adaptación de 'Call my agent'

La Agencia será la adaptación española de la exitosa serie francesa Call my agent, ganadora de un International Emmy Award, éxito internacional a través de Netflix y adaptada en más de una docena de países. La serie transcurre en una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, generan un universo único, competitivo y excitante, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares. Con un tono fresco, audaz y lleno de humor, La Agencia ofrece una mirada a la trastienda del mundo del espectáculo, en la que los conflictos, las infidelidades, los amores imposibles, las luchas de egos y las más disparatadas situaciones están a la orden del día.

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas. A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión aún más extravagante de lo que se podría pensar. Para ello tendrán que hacer malabares entre los intereses de sus representados, la presión por mantener a la agencia en lo más alto y los conflictos personales que constantemente amenazan con desbordarse.

La doble adaptación clave para el proyecto

Aunque sin tener la opción de mostrar nada del proyecto, lo que sí han podido hacer sus responsables es hablar de su concepción. Barrois ha destacado la doble adaptación que se convierte en clave. Por un lado, “adaptarla a la idiosincrasia de España”, algo que ha ampliado el productor ejecutivo de Good Mood (Mediawan), Daniel Écija: “Está basada en la francesa, pero cuando haces una comedia te obliga a hablar de tu cultura. Un chiste tiene un carácter local muy grande. El gran ejercicio es adaptar la serie y según avanza en sus 13 capítulos tener una vida propia. Parte de un ADN como es la francesa, pero cada adaptación tiene que tener vida propia”.

Va a ser una comedia muy profesional, en un ambiente urbano Daniel Écija

Por otro lado, el directivo de Mediaset ha incidido en adaptar la duración: “El formato de Mediaset es de 70 minutos, cuando el original es de 45. Es una doble adaptación que es mortal, y que sólo un productor como Dani Écija y su equipo podrían hacer”, ha dicho alabando la trayectoria del productor ejecutivo, y recordando sus éxitos también en Telecinco como Aída o Los Serrano.

El productor ejecutivo ha devuelto los mensajes de agradecimiento, señalando que para él “volver a la comedia me parece un acto de coraje por parte de la cadena, porque las comedias son muy complejas y es sorprendente que no reciban premios”, y ha adelantado el tono de La Agencia: “Va a ser una comedia muy profesional, en un ambiente urbano”. Ha explicado que la ficción “va a poner en primer plano a gente que suele estar en segundo plano”, e introducido que “hablando de comedia, necesitamos extraordinarios guiones, pero también extraordinarios actores y actrices”, lo que ha dado la palabra a dos de sus protagonistas presentes en el evento.

Marta Hazas ha explicado sobre su personaje, Valeria, que le pilla “justo en un momento de encrucijada que le va a hacer reinventarse”, bromeando con sus ganas de empezar las grabaciones: “Tengo muchas ganas de rodar, tantas que he venido a contar una serie que ni he empezado. Sólo me he leído unos guiones”, pero dejando claro sus buenas impresiones: “Me encanta desde el guion, el reparto, y el apoyo de Mediaset asumiendo riesgos”.

Javier Gutiérrez ha lanzado un piropo a los guionistas: “Yo siempre mantengo que la mitad del buen trabajo de los actores y actrices está en los guiones, y aquí hay muy buenos guiones”. El actor ha deseado que “ojalá podamos repetir éxitos como Águila Roja o Estoy Vivo, donde Daniel Écija supo dar con la clave para conectar con la gente”, refiriéndose a dos de las series en las que ya trabajó con el productor ejecutivo, y ha asegurado que “los guiones están ya escritos y son muy buenos, y esperamos aportar con nuestra gracia ese plus de comedia”.

Sobre los cameos de estrellas que participarán interpretándose a sí mismos en las tramas autoconclusivas de cada episodio, Daniel Écija no ha dado nombres pero ha agradecido: “Van a estar actores y actrices tremendamente representativas de este país. Va a ser un regalo que vengan, ya que por muchas cosas no tendrían necesidad de prestarnos su presencia, pero entienden la serie. Son actores reales que van a entrar en un mundo ficticio para ironizar de su universo, incluso auto-parodiarse”.