Las series de la semana se “animan” e investigan para cambiar julio por agosto

Acaba julio y empieza agosto, y eso se nota no tanto en el número de series de estreno, sino más bien en su nombre. Plataformas y cadenas saben que agosto no es proclive para grandes lanzamientos, con muchos espectadores y suscriptores de vacaciones y sin acordarse de ver series, así que guardan sus mejores bazas para final de mes.

Aún así, entre este lunes 29 de julio y el domingo 4 de agosto podemos contabilizar hasta 10 nuevas ficciones, con diferentes apuestas entre las que predomina la animación (Knuckles, Futurama T12 y Batman: el cruzado enmascarado) y las investigaciones de distinto tipo (Las azules, Asesinato para principiantes, Cowboy cartel y Crimen en el trópico T3).

Por si quieres algo más ligerito, también llegan comedias como Inestable T2 y Mr. Bigstuff, que completan lo que ofrecen plataformas y cadenas como Neflix, Disney+, Apple TV+, SkyShowtime, Amazon Prime Video o Calle 13, y que resumimos a continuación.

'Futurama' T12 (lunes 29, Disney+)

Así es la serie: Tras la continuación de Futurama en 2023, la serie de ciencia ficción de Matt Groening y David X. Cohen regresa en 2024 con diez nuevos episodios. En esta órbita alrededor del sol, la tripulación se embarcará en aventuras que implican juegos a muerte en fiestas de cumpleaños, secretos de la ancestral aldea robot de Bender, amigos (y enemigos) de la Inteligencia Artificial, beanbags adorables y la verdadera historia que se remonta a hace más de 5 millones de años y que se esconde detrás de la sustancia que altera la conciencia, conocida como café. Y por supuesto, el siguiente capítulo de la fatídica y retorcida historia de amor de Fry y Leela.

'Las azules' (miércoles 31, Apple TV+)

Así es la serie: En 1971, cuatro mujeres desafían las normas ultraconservadoras y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, pero descubren que se trata de un truco publicitario para distraer a los medios de un asesino en serie. A medida que aumenta el número de cadáveres, hacen un pacto para llevar al asesino ante la justicia.

'Devuélveme la vida' (miércoles 31, Netflix)

Así es la serie: El amor entre dos jóvenes -la impetuosa hija de un terrateniente rico y un peón muy carismático- se ve amenazado por la oposición de sus familias.

'Batman: el cruzado enmascarado' (jueves 1, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Con J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm como productores ejecutivos, esta ficción animada recorre Gotham City, donde los corruptos superan en número a los buenos, los criminales campan a sus anchas y los ciudadanos respetuosos de la ley viven en un estado de miedo constante. Forjado en el fuego de la tragedia, el adinerado Bruce Wayne se convierte en algo más y menos que humano: Batman. Su cruzada unipersonal atrae a aliados inesperados dentro del GCPD y el Ayuntamiento, pero sus acciones heroicas generan ramificaciones mortales e imprevistas.

'Asesinato para principiantes' (jueves 1, Netflix)

Así es la serie: Hace cinco años, la estudiante Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh. Caso cerrado. La policía sabe que fue él. Todo el pueblo sabe que fue él. Pero la inteligente y decidida Pip Fitz-Amobi no lo tiene tan claro, y está decidida a demostrarlo. ¿Y si Sal Singh no fue quien mató a la joven y el verdadero asesino sigue ahí fuera? ¿Hasta dónde llegarán para que Pip no descubra la verdad?

'Inestable' T2 (jueves 1, Netflix)

Así es la serie: En la segunda temporada, Ellis Dragon (Rob Lowe), un genio de la tecnología admirado, excéntrico y narcisista, somete a su hijo Jackson (John Owen Rowe) a una serie de retos y juegos mentales destinados a comprobar si es el heredero adecuado del imperio Dragon. Pero alguien podría tener otros planes.

'Cowboy cartel' (viernes 2, Apple TV+)

Así es la docuserie: Cuenta la increíble historia real del improbable héroe Scott Lawson, un agente novato del FBI de una zona rural de Tennessee cuya investigación consiguió dar con los hermanos Treviño, los líderes de Los Zetas, uno de los cárteles más poderosos de México. Mientras los Treviño aterrorizaban a miles de personas en búsqueda de poder, dinero e influencia, Lawson arriesgó su vida por una corazonada: rastrear las transacciones de caballos de carreras de los hermanos en los Estados Unidos, infiltrarse en el letal cártel y descubrir sus operaciones multimillonarias de lavado de dinero. Cowboy Cartel presenta entrevistas inéditas con el agente del FBI Scott Lawson, quien dio a conocer el caso; el agente del IRS Steve Pennington; los oficiales de policía de Irving Steve Junker, Brian Schutt y Kim Williams; el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, Doug Gardner; la periodista del New York Times Ginger Thompson, ganadora del Premio Pulitzer; y el autor Joe Tone, entre muchos otros.

'Mr. Bigstuff' (viernes 2, SkyShowtime)

Así es la serie: Comedia que aborda los entornos familiares desestructurados, la fragilidad de la masculinidad y la venta de moquetas. La serie cuenta la historia de dos hermanos distanciados: Glen (Ryan Sampson), un perfeccionista de lo más meticuloso al que solo le interesa tener una vida ideal, y Lee (Danny Dyer), un macho alfa adicto a los medicamentos que guarda las cenizas de su padre en una lata de galletas. Glen y su prometida Kirsty disfrutan de una vida idílica y de lo más aburrida, excepto por el pequeño detalle de que a Glen le resulta imposible tener una erección y que Kirsty se dedica a robar en tiendas a escondidas. Más allá de eso, son felices. Pero, de repente, un día Lee irrumpe en sus vidas, intentando huir de un pasado que se empeña en perseguirle. Los tres deberán vivir juntos bajo un mismo techo: un perfeccionista, una fantasiosa y un anarquista. No pasará mucho tiempo hasta que a sus vidas “perfectas” comiencen a salirles taras más rápido que a una moqueta barata.

'Knuckles' (sábado 3, SkyShowtime)

Así es la serie: La nueva serie de acción real sigue a Knuckles en un hilarante viaje de autodescubrimiento y lleno de acción, cuando acepta entrenar a Wade como su protegido y enseñarle los caminos del guerrero Echidna. La serie se desarrolla entre las películas Sonic 2 y Sonic 3.

'Crimen en el trópico' T3 (domingo 4, Calle 13)

Así es la serie: En la isla tropical de Martinica, dos policías se ven obligadas a unir fuerzas en varias investigaciones de asesinato. Una sigue la ley y el orden, mientras que la otra tiene una interpretación mucho más liberal. ¡Dos mujeres libres sin obstáculos por delante!