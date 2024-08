Las series de la semana despiden a 'The Umbrella Academy' en Netflix y saludan al 'César' Anthony Hopkins en Amazon

La llegada de agosto se hace notar en la agenda de ficción televisiva. Acostumbrados a lidiar con no menos de una docena de estrenos por norma cada semana, toca agradecer que el ritmo aminore este mes, con las sorpresas bajo mínimos. A la espera de la llegada de The Bear y El señor de los anillos: Los anillos de Poder, los esfuerzos de las cadenas y plataformas se rebajan notablemente.

Solo cinco lanzamientos nos aguardan entre el lunes 5 y el domingo 11 de agosto. No hay, por tanto, que cribar demasiado entre las opciones disponibles para encontrar puntos de interés.

Por un lado, Netflix aprovecha para lanzar el final de The Umbrella Academy: la cuarta temporada de la adaptación del cómic homónimo nos llega un tanto opacada por las acusaciones que Rolling Stone publicó contra su showrunner, Steve Blackman, al que se señalaba por presunto trato vejatorio sus trabajadores y por comentarios sexistas, homófobos y tránsfobos. Aunque con contrato vigente en Netflix, su siguiente proyecto, una adaptación del videojuego Horizon Zero Dawn, ha sido cancelada de acuerdo a la propia Rolling Stone. Sea como fuere, la ficción sigue siendo uno de los productos con mejor rendimiento en la plataforma, y es de esperar que destaque en este mes aciago. Paco Cabezas vuelve a dirigir varios episodios.

Por otro lado, hay que destacar el advenimiento imperial de Those about to Die, superproducción con la que Amazon Prime Video se adelanta a Gladiator II a la hora de ofrecer a la audiencia un viaje a la Antigua Roma. Este péplum moderno, basado en el libro de Daniel P. Mannix, cuenta como director principal con uno de los grandes autores contemporáneos del cine apocalíptico: Roland Emmerich. Dos años después de Moonfall, su última película, el germano recluta a Anthony Hopkins para servir como Vespasiano en este Imperio Romano recreado para los tiempos del streaming. El español Eneko Sagardoy también está dentro de un reparto que cuenta con viejos conocidos del mundo de Juego de tronos, como Iwan Rheon, y con el temible culturista Martyn “The Nightmare” Ford.

'Wisting' T3 (AMC - lunes 5 agosto)

Así es la serie: En los nuevos episodios, el detective William Wisting investiga la misteriosa desaparición de un niño británico de seis años de edad. Tras encontrar muerta en el jardín del hotel familiar a la empleada que estaba a cargo del menor, Wisting y su equipo harán todo lo posible para esclarecer los hechos. Averiguar los secretos inconfesables que la familia del niño esconde será crucial para que el detective pueda resolver el caso antes de que sea demasiado tarde.

'El día' (Filmin - martes 6 agosto)

Así es la serie: En una tranquila ciudad flamenca se descontrola un ingenioso atraco a un banco. Mientras la policía, los delincuentes y los rehenes van revelando algunos planes inesperados. El tiempo corre. Las vidas penden de un hilo. Y nadie es de fiar. Creada por Jonas Geirnaert y Julie Mahieu, se estrenó en el prestigioso festival Séries Mania y posteriormente fue reconocida con el premio a la Mejor Ficción Europea en el Festival de la Fiction TV.

'The umbrella academy' T4 y Final (Netflix - jueves 8 agosto)

Así es la serie: Los hermanos Hargreeves se han dispersado después de que el enfrentamiento culminante en el Hotel Olvido provocara un reinicio completo de su línea temporal. Despojados de sus poderes, cada uno deberá arreglárselas para encontrar una nueva normalidad, con mayor o menor éxito. Sin embargo, no podrán ignorar durante mucho tiempo las peculiaridades de su nuevo mundo lleno de misterios. Su padre Reginald, sano y salvo, ha salido de las sombras y se ha dado a conocer públicamente como supervisor de un poderoso y malvado imperio empresarial. Una misteriosa asociación llamada Los Guardianes celebra reuniones clandestinas convencida de que la realidad en la que viven es una mentira y que se acerca un gran juicio final. Mientras estas nuevas y extrañas fuerzas conspiran sobre ellos, la Academia Umbrella debe reunirse por última vez y arriesgarse a alterar la inestable paz que tanto les ha costado conseguir para arreglar por fin las cosas.

'Shahmaran' T2 (Netflix - lunes 8 agosto)

Así es la serie: La profecía tan esperada se ha cumplido. Şahmaran comienza a despertar en el cuerpo de Şahsu, pero para completar este despertar hay pruebas difíciles. Mientras tanto, Lilith emerge del pozo de su maldición, lista para vengarse de la traición que sufrió por amor. Cihan la acompañará mientras intenta navegar por este nuevo mundo después de varios siglos. La ira de Lilith ha dejado a Maran solo en este mundo, a excepción de Şahsu. En medio de esta batalla, el amor de Şahsu y Maran se pondrá a prueba, mientras que Şahmaran y Lilith no cederán en su lucha por el «Ciclo del universo».

'Those about to die' (Amazon Prime Video - viernes 9 agosto)

Así es la serie: La serie indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde; y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma. Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo.