Críticas a 'Los Iglesias' también desde la propia TVE: “Se intenta que presenten cosas con un éxito cuestionable”

El nuevo programa Los Iglesias: Hermanos a la obra se ha situado en las últimas semanas en el centro de las críticas, llegando a ser escondido en la parrilla de La 1 también por sus malas audiencias. Unos comentarios negativos que se han pronunciado incluso desde la propia TVE, como ocurrió este miércoles 7 de agosto durante la emisión de Lazos de sangre.

El programa que presenta Jordi González dedicó parte de su debate sobre Ana Belén y Víctor Manuel a hablar de los hijos de la pareja de artistas, David y Marina San José, y cómo han tratado de desarrollar una carrera propia sin el apellido de sus padres. Un tema al que aportó la periodista Marta Nebot ejemplificando con un caso de máxima actualidad, y que afecta directamente a la cadena pública.

“En las familias se puede tratar de arropar a las personas y acompañarles en lo que quieran hacer, siempre y cuando tenga algún sentido. Y voy a los Preysler, por ejemplo, perdonadme”, comenzó comentando la tertuliana, pidiendo disculpas por emplear el formato de Chábeli y Julio Iglesias Jr. como ejemplo.

“Se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable...”, deslizó Nebot, haciendo alusión al último formato que han estrenado en la propia TVE. “Yo creo que incuestionable”, apostilló Jordi González, refiriéndose a sus insuficientes datos de audiencia.

La periodista prosiguió con su argumentación: “Desde casa todos los que lo estábamos viendo, estábamos pensando '¿por qué dan programa a los hijos de estos señores?'”. “Porque tienen los apellidos que tienen y alguien cree que el talento se hereda. Pero el talento no se hereda y los enchufes no siempre funcionan porque si no das, no das”, zanjó ella misma.

En el debate de Lazos de sangre, que se emitió tras la entrega documental con un 7.1% de cuota en La 1, también estuvieron presentes Valeria Vegas, Gonzalo Miró, Luz Sánchez-Mellado, Isabel González y Nacho Montes.