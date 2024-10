Telecinco presenta su triángulo amoroso con el cura Maxi Iglesias que evidencia cómo “los tiempos han cambiado”

La factoría de ficción de Mediaset tampoco para, y aprovechando el South International Series Festival de Cádiz al que asiste verTele, el grupo ha presentado su nueva serie Ella, maldita alma. Una ficción protagonizada por Maxi Iglesias, en el papel de sacerdote en un pueblo costero al que se trasladan a vivir su primo, interpretado por Martiño Rivas, y su mujer, encarnada por Karina Kolokolchykova. La atracción entre el cura y la mujer será inmediata, generándose un triángulo amoroso que en realidad es un cuadrado, teniendo en cuenta la fe en Dios del párroco.

La ficción parte de un relato del escritor gallego Manuel Rivas (padre del actor Martiño), está adaptada por Aurora Guerra, y producida por Plano a Plano. Ya mostró su primera imagen oficial, y ahora se ha puesto de largo con una declaración de intenciones sobre si puede ser polémica por mostrar a un cura enamorándose: “Posiblemente lo sea. Pero esta serie, a parte del triángulo amoroso, habla de los sentimientos y de la generosidad. Los personajes son generosos, capaces de luchar contra sus propios sentimientos y anteponer la felicidad general a la propia suya. Y eso no hace falta ser sacerdote para ello. Los personajes dan una lección de humanidad”, ha declarado César Benítez, su productor.

El personaje más llamativo, por ese mismo motivo, es el de Maxi Iglesias como su cura, el párroco Fermín. El actor ha querido dejar claro qué está siendo para él lo más importante: “Ante todo hay que respetar”. Y partiendo de eso, ha querido explayarse para contar cómo lo ha enfocado: “Fui a un colegio de monjas, traté de exprimir lo bueno, y no voy a entrar en polémicas con lo otro. Pero lo he hecho con todo el respeto, ha sido hablar con gente y preguntar y me han empezado a llover ejemplos reales de curas que han abandonado el sacerdocio por una causa igual”.

En cualquier caso, no se ha centrado sólo en esa parte amorosa, sino en la faceta social de su párroco: “Me pegué a un cura muy dicharachero, volcado con ayudar al pueblo, más en esa parte social que en la palabra del Señor. Del espíritu y las ganas de obrar bien que tenía. La palabra es la palabra, y hay un libro que es la Biblia que no me sé entero, pero que sí me he leído y me sigo leyendo cuando no rodamos. Pero he optado por hacer un Fermín ante todo muy actual. He optado por un Fermín sensible a la problemática que le rodea, independientemente de que sea religioso o no, y abordarlo desde ahí. Es verdad que lleva cierta vestimenta que le sitúa, pero también se viste de otra forma y está con sus feligreses y el pueblo. Él quiere ayudar, pero se le cruza en el camino algo superior a lo que él podría haber esperado y que él puede gestionar. Es una historia realmente bonita”.

Ocho capítulos iniciales... “pero altamente probable una continuación”

Pese a la limitación del relato original de Manuel Rivas, el aplaudido trabajo de adaptación de Aurora Guerra ha hecho que Manuel Villanueva, el director general de Contenidos de Mediaset España, haya adelantado: “Inicialmente contará con una temporada de 8 capítulos, pero es altamente probable que tenga una continuación. Pueden acabar siendo 10, 11, 13... dependerá del gran trabajo de Aurora Guerra”. Pese a su alabada labor, Guerra no ha estado en el evento, evidenciando la menor consideración que los guionistas tienen en el sector.

Con lo que sí ha sido tajante Villanueva es para afirmar cómo se ha concebido: “Es una serie para Telecinco. Todavía no hemos pensado nada más. Es una serie muy generalista y muy abierta. Desde el principio está pensada para Telecinco, pero sin duda a través de Mediterráneo la vamos a ofrecer a otras ventas y plataformas”.

El autor del relato original, Manuel Rivas, la ha definido como una “serie buena, conmovedora, y que ojalá imante”, y también ha tenido buenas palabras para su creadora al dar las “gracias al guion de Aurora Guerra y a toda la gente que está haciendo posible lo que para mí es un trabajo dificilísimo y laborioso”. “Compartir y conmover me parece que es de lo mejor que se puede hacer en el mundo”, ha concluido el escritor.

Precisamente RIvas fue quien le propuso a César Benítez convertirlo en serie, como ha contado el productor: “Cuando Manolo me contó su idea de proyecto para esta serie, desde el minuto cero nos dimos cuenta del potencial. Es una serie muy de actores, de personajes”. Sobre el elenco, ha asegurado que “no tuvimos ninguna duda de que tenían que ser ellos, y lo único que hicimos fue convencerles. Sin ellos no me imagino este proyecto”. Y para engrasarlo, ha explicado: “Otro reto era la dirección de actores. De Iñaki Mercero soy amigo, y hemos hecho mil proyectos juntos. Era el director ideal, tuve que esperar a que tuviera un hueco para poder encajarlo, y no podemos estar más contentos”.

Esa introducción, tras la que se ha proyectado un primer avance, ha servido para que el director Iñaki Mercero tomase la palabra y explicase que para el rodaje eligieron Conil de la Frontera “porque es maravilloso en cuanto a las calles, los blancos... y necesitábamos una plaza con elementos muy concretos, y la de Conil lo tenía todo”. Ha desvelado que fue importante poder contar con una iglesia que en realidad ya no es un templo, teniendo en cuenta que “no es fácil pedir permiso a la Iglesia para montar una historia como esta”, agradeciendo al equipo su trabajo para reconvertirla en ello. Y ha alabado su carácter local tras filmar en Zahara de los atunes su barrio de pescadores. De su historia, ha destacado que no todo será la trama principal de sus protagonistas: “Tenemos otros personajes satélites que nos van a permitir incluir la parte social en la serie, que es muy importante: violencia de genero, vivienda, inmigración...”.

El resto de su reparto, con Nacho Fresneda o María de Nati

La presentación en el South International Series Festival de Cádiz ha servido para que Álvaro Benítez, productor ejecutivo de la serie, desvele el resto de su reparto, que hasta ahora no se había anunciado. A los tres protagonistas se suman Nacho Fresneda, María de Nati y Antonio Gil, y completan el elenco Susana Córdoba, Paco Marín y Ana Ruiz. El productor ha explicado que serán los personajes interpretados por esos actores los que permitirán ampliar las historias de Ella, maldita alma: “Es la vida de un pueblo, con todas las tramas políticas, románticas, relaciones entre vecinos...”.

Los que sí han estado en la rueda han sido sus tres protagonistas. Martiño Rivas ha optado por el humor para bromear con por qué le han escogido a él: “La historia está basada en un relato de mi padre, eso ayuda mucho”, y seguido entre risas para señalar que el relato original se ambienta en Galicia, pero que escogieron Conil por el tiempo... y les está lloviendo más que en Galicia. Por último, ha bromeado con que lo que en un principio no podía entender es por qué el personaje de Ana da una patada al suyo para irse con Maxi: “Pero claro, es que sólo hay que mirar a Maxi... a ver si habla tan bien como guapo es, a ver si es perfecto”, cediendo la palabra a su compañero.

Maxi Iglesias ha recogido el guante manteniendo el mismo tono de broma: “Llevo 15 años trabajando en esto, y nunca me he quedado tan embobado mirando a alguien. Se lo digo: qué guapo eres, no puedo parar de mirarte”. Más en serio, el actor ha preguntado entre el mucho público presente cuántos eran creyentes. Lo ha hecho para explicar que leyó hace poco una noticia que informaba de que 2023 fue el año con menos creyentes en la historia de España. Un contexto que le ha permitido valorar la valentía del proyecto: “El hacer de cura y que te puedas enamorar de alguien, años atrás era imposible contarlo. Los tiempos han cambiado, y ese es uno de los retos de esta serie. Cómo afrontamos captar al público en este momento en el que la gente más pasa de largo ante una iglesia que nunca”. Maxi Iglesias ha alabado otro gesto de valentía de la producción: “Contamos con una chica que realmente viene de Ucrania, que muy pocas veces se hace porque no nos atrevemos”.

Es una de las series más complicadas y más honestas porque no hay paracaídas César Benítez

Lo que ha servido para que tome la palabra su compañera Karina Kolokolchykova, que ha hablado de su personaje, y de cómo le afecta la guerra en Ucrania: “Comienza la guerra y vive un evento muy traumático y muy duro. Logra salir de Ucrania y llega a España para empezar de cero. Es una mujer que cada día intenta encontrar motivos para seguir viva. Se siente muy culpable por dejar atrás a todos, y básicamente sobrevive. Hasta que conoce a Fermín, su vida da una vuelta, y se ve obligada a elegir”. La actriz, tímida, ha agradecido: “Es la primera vez que tengo un papel tan importante, y además así, interpretando a una ucraniana afectada por la guerra... agradezco la confianza y espero que se disfrute mucho”.

César Benítez, pese a su extensa carrera, ha concluido señalando por qué es una de las series más arriesgadas que ha hecho: “Es una serie que no tiene red, no hay disparos, persecuciones... hay grandes actores y grandes directores. Es una de las series más complicadas y más honestas porque no hay paracaídas”.