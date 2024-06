'The Chosen' estrena su temporada 4 por fin en streaming en España, tras la disputa legal que anuló su lanzamiento

Convertida en un fenómeno global, The Chosen (Los elegidos) había dejado a sus feligreses televisivos desconcertados ante la cancelación de su lanzamiento en streaming de la cuarta temporada. Estaba previsto que esta llegase a Movistar Plus+ el 28 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa. No obstante, el estreno quedó aplazado por problemas legales. Ahora la serie ve de manera inminente la luz en España y en otros países.

Acontra+, la plataforma de streaming de la distribuidora A contracorriente (encargada de su difusión en España), ha anunciado el estreno de las esperadas nuevas entregas de esta ficción, que narra la vida de Jesucristo. Desde la madrugada de este mismo martes 4 de junio está disponible el episodio 1 de la temporada 4, solo 24 horas después de su estreno en Estados Unidos. Además, cada martes y sábado de junio se estrenará en esta plataforma un nuevo capítulo hasta completar los ocho que componen esta tanda.

Un retraso en el estreno por una disputa legal

Hay que recordar que las anteriores temporadas de The Chosen ya estaban disponibles en acontra+, que también está accesible como canal integrado en Prime Video. De hecho, se había convertido en el contenido estrella de esta plataforma, nacida en 2022. A contracorriente se había encargado ya del estreno en cines españoles de los dos primeros episodios de esta cuarta temporada, como había hecho con las anteriores. No obstante, el litigio por la titularidad de la producción entre Dallas Jenkins, creador y showrunner, y Angel Studios (anteriormente VidAngel), el estudio responsable del renacer del cine cristiano en Hollywood, había implicado un desconcierto a nivel mundial sobre la disponibilidad de la serie en televisión.

The Chosen fue financiada por un crowdfunding multimillonario, el mayor en la historia de las producciones audiovisuales, y se convirtió en el producto más demandado de la plataforma de la compañía, que en los últimos tiempos ha logrado inesperados taquillazos como Sound of Freedom, de profundas raíces religiosas tanto en sus narrativas como entre sus responsables. Tras la tercera temporada, Jenkins decidió desvincularse de Angel Studios y producirla con una compañía creada específicamente para poder gestionar una producción de público multitudinario (600 millones de visionados en casi 200 países).

La cuestión no estaba en la libertad creativa, que era total según Jenkins, sino en el reparto de beneficios que hizo Angel Studios del producto y su mercadotecnia, que de acuerdo al creador hacía que solo un 40% recayese en la producción en sí, yendo el resto al estudio y a labores de marketing.

Aunque en 2022 se alcanzó un nuevo acuerdo entre las partes, Jenkins alega que Angel Studios incumplió su contrato, lo que derivó en una disputa legal. Con la entrada en escena de un arbitraje legal, el resultado fue el retraso indefinido del lanzamiento en streaming, previsto para marzo (la serie se había estrenado en febrero en cines) hasta que no se resolviese.

Finalmente, la serie ha acabado estando accesible a través de la propia app de The Chosen, creada para el consumo de la serie. Mientras tanto, Angel Studios planea recurrir a un arbitraje legal para determinar la cuestión. The CW se ha quedado con la emisión de la cuarta temporada en lineal en Estados Unidos.

Las claves de la temporada 4 de 'The Chosen'

La cuarta temporada temporada es la más ambiciosa hasta la fecha. Los personajes se enfrentarán a los mayores desafíos, pondrán a prueba las lealtades y su fe, y Jesús se encontrará más aislado que nunca a medida que aumenta la presión de las más altas autoridades políticas y religiosas.

Es la primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. Una serie planeada para 7 temporadas, con más de 50 episodios, y que sigue íntegramente financiada por crowdfunding. Jonathan Roumie encarna a Jesús liderando un reparto donde están también Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Erick Avari, Yasmine Al-Bustami, Noah James, Amber Shana Williams y Vanessa Benavente, entre otros.

A falta de saber cuando termina por llegar a Movistar Plus+, que había ofrecido las tres primeras temporadas, hay que recordar que La 2 estrenó la tanda inaugural de The Chosen en abierto durante esta Semana Santa.

Calendario de estreno de la temporada 4