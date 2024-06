Ana Rosa revela que Unicorn va tras las monjas de Belorado para hacer una serie: “Ya se lo hemos propuesto”

El caso de las diez monjas cismáticas del Convento de Belorado han sido uno de los temas más pintorescos que ha surgido en la actualidad de las últimas semanas. Tan llamativo que para Xavier Sardá es evidente que acabará dando pie a un proyecto televisivo. No es el único que lo piensa: también Ana Rosa Quintana, que se ha puesto manos a la obra para conseguirlo, a través de su productora, Unicorn Content.

Ella misma lo ha revelado este lunes en TardeAR, cuando su colaborador, a modo de broma, sacaba un “contrato” con el que hacerse con los derechos de la historia: “Que lo va a hacer cualquier otro, por favor, firma aquí”. Mientras seguía el juego del gag, la presentadora reconocía que se le había adelantado: “Tengo que decirte que ya lo hemos intentado, pero no tragan, ¿eh?”.

“Alguien hará una película sobre esto, seguro”, insistía el expresentador de Crónicas Marcianas, que acto seguido se corregía y cambiaba el formato, de un filme a una serie.

Entonces, por si no había quedado claro que se trataba de una declaración de intenciones y no de una broma, Quintana volvía a insistir en que el objetivo de Unicorn es desarrollar un proyecto. No ha especificado, cabe decir, si la intención de Unicorn es abordarlo en formato documental o como ficción, pero sí ha sido clara en el interés: “Tendremos que hablar con otras personas, porque a las monjas ya se lo hemos propuesto y no responden”.