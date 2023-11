Ana Rosa, sorprendida por una propuesta en directo de David Bisbal: “Pon día y fecha”

David Bisbal sorprendió este martes a Ana Rosa Quintana con una propuesta en pleno directo TardeAR. El cantante lo hizo durante una conexión con el magacín de Telecinco desde una entrega de premios, donde no solo elogió a la presentadora, sino que también le pidió una entrevista en su programa.

“Ana Rosa, te mando un beso fuerte. Felicidades también por tu lucha y por todas las cosas bonitas que te están pasando y con los reconocimientos que te están dando. Te lo mereces muchísimo”, empezó diciendo el almeriense. La periodista le devolvió estos elogios dándole la “enhorabuena” por el documental que ha estrenado en Movistar Plus+, pero sobre todo por su forma de ser: “Siempre has sido un chico maravilloso y sigues siéndolo a pesar del éxito y de todo lo bueno que te ha pasado, que yo me alegro”.

Fue tras estas palabras cuando Bisbal lanzó su propuesta: “Espero que en algún momento tengamos la oportunidad de charlar de una manera más cercana. Me encantaría que me hicieras una entrevista, ya que eres una profesional a la que tengo mucho respeto desde hace mucho tiempo”. Ana Rosa no se esperaba esta petición, de ahí que reaccionara a la misma con sorpresa y entusiasmo: “¡Oy! Pon día y fecha. Pon día y fecha que aquí te estoy esperando”. “Me muero de ganas de estar contigo, Ana Rosa. Ya lo sabes. De verdad que sí”, dijo Bisbal para dejar claro que hablaba en serio.