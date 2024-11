El anuncio de la Lotería de Navidad 2024 hace un canto a la unión solidaria de todos contra la soledad

El anuncio de la Lotería de Navidad 2024 ya está aquí. El tradicional spot, convertido en un clásico de estas fechas, vuelve a apostar por la emotividad en esta ocasión teniendo como protagonista a Julián, en un canto a la unión solidaria de todos contra la soledad bajo el lema “Compartirlo es extraordinario”.

La historia de este año muestra cómo a Julián le gusta vivir en su pueblo, que se queda vacío. Al dirigirse a la ciudad para comprar un décimo, una reportera le pregunta con quién lo compartirá, y él responde: “Pues no lo sé. No tengo con quién, la verdad”. Unas palabras que desatan un movimiento de cercanía y solidaridad con él, a través de los medios de comunicación y las redes, con la gente compartiendo sus números. Mientras se convierte en viral en toda España, él permanece ajeno al fenómeno hasta el día del sorteo, que no le toca pero ve los vídeos de toda España queriendo compartir con él.

En palabras de David Vigil, director creativo del anuncio, querían que “todo el mundo se sintiera identificado y representado”, para lo que han construido “una historia coral, que participara mucha gente”. El intérprete de Julián es Amadeo Martín, y no es un actor profesional. Como explica La Rioja, se dedica al interiorismo y la decoración, es actor amateur desde hace 8 años. Tiene 63 años, es de La Rioja y vive en Logroño. Forma parte de la compañía 'Cómicos Inestables del Norte', y participó en la película Un amor de Isabel Coixet, que se rodó precisamente en La Rioja.