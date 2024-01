Arús comenta en laSexta el vestido ecológico de Pedroche en las Campanadas: “¿Esto se puede meter en la lavadora?”

Los Aruser@s han comenzado el año como viene siendo habitual: comentando los vestidos de las presentadoras y los presentadores de las Campanadas. Una vez más, Alfonso Arús ha centrado sus comentarios en el atuendo de Cristina Pedroche, que el domingo se vistió de “madre naturaleza” con un vestido “orgánico y biodegradable” hecho con un “80% de agua”, el cual ya ha sido acusado de plagio.

“Se convirtió en la ninfa sostenible”, ha dicho el presentador de laSexta sobre la vallecana, cuyo look le ha llevado a hacerse una pregunta: “¿Pero esto se puede meter en la lavadora?”. Tatiana Arús le ha dicho que no, pues de haber llovido “se le hubiese deshecho”. “Entonces, esto a la lavadora no va, y punto. Y si lo llevas a la tintorería, te digo yo que tenemos problemas”, ha respondido Arús antes de lanzar otra pregunta al respecto: “Entonces, ¿cómo lo higienizas?”. “Lo que ella dice es que puede coger el vestido tal cual y lo puede enterrar porque lo va a reabsorber la tierra”, ha aclarado Tatiana.

Por lo demás, los Aruser@s también han comentado el vestido de “aperturas extremas” que Ana Mena llevó en las Campanadas de La 1, llegando a la conclusión de que “lucía de lo más elegante”. A su lado estuvo Ramón García, que llamó la atención de Arús por su atuendo: “Ramontxu me sorprendió con esta chaqueta fucsia”.