'Así es la vida' ficha como colaboradora a otra ex de 'Sálvame': “No vengo a ninguna guerra”

El programa que sustituyó a Sálvame en las tardes de Telecinco, antes de dejar la mayor parte de su hueco a TardeAR y limitarse a la primera hora de la tarde, ha hecho otro fichaje precisamente del antiguo programa de La Fábrica de la Tele.

Este martes en Así es la vida, sus presentadores Sandra Barneda y César Muñoz han resuelto la incógnita de su nueva colaboradora abriendo las puertas del plató para recibir a Carmen Alcayde.

Las cámaras del programa no han tardado en enfocar a José Antonio Avilés para captar su reacción, ya que tuvieron muy mala relación durante su reciente paso por GH VIP 8. pero ella ha aclarado: “Yo no vengo a ninguna guerra. Ahora, si hay cuentas pendientes y hay que saldarlas, se saldan”.

Eso sí, Alcayde no se ha callado: “Avilés, las sillas no se roban. Se ganan o se pierden. Tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás. No tengas miedo que no vengo a robarte ninguna silla, que lo has dicho antes”.

Él ha intentado enterrar el hacha de guerra: “Con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando había que saldarlo. Lo que pasase en Guadalix forma parte del pasado”, pero ella no ha olvidado: “Pues tú en GH VIP 8 querías que saldase las cuentas pendientes y me hiciste la vida imposible. Aplícate el cuento a ti”.

Con Carmen Alcayde, Así es la vida suma a otra excolaboradora de Sálvame tras contar también con el mismo Avilés, además de Suso Álvarez, Antonio Montero, Makoke, Cristina Porta, Carmen Borrego, Isabel Rábago, Ángela Portero o Miguel Temprano, entre otros.