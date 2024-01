Los artistas del Benidorm Fest 2024 hacen 'spoiler' de su puesta en escena: “explosión”, “sudor” y “magia”

El Benidorm Fest 2024 arrancó este domingo con la celebración de la ya tradicional gala de bienvenida que acoge cada año el emblemático Benidorm Palace de la ciudad valenciana. Antes, RTVE celebró la 'alfombra naranja' por la que desfilaron algunos exparticipantes del certamen y los candidatos de la presente edición del festival.

Todos ellos expresaron sus sensaciones tras los primeros ensayos en el Palau l'Illa de Benidorm, contentos con su primera toma de contacto con el escenario: “Hasta que no llegamos a pisarlo no vimos que era real, que estábamos aquí”, explica Angy a verTele. “Cada vez me escucho mejor y controlando las cámaras, que estoy acostumbrado a los conciertos y esto es tele”, declara Noan.

La puesta en escena

A todos ellos les pedimos que definiesen en pocas palabras sus puestas en escena, el secreto mejor guardado de la semana: “Espectacular, sorprendente y arriesgada”, dice Quique Niza. “Explosión, cohete, color, fueguito...”, avanzan los Lérica. “Ochentas, sorpresa... y Nebulossa”, adelanta el grupo valenciano.

“Fuerte, desgarro y recuerdo”, define María Pelae al tiempo que el equipo de St Pedro califica su escenografía como “delicadeza, magia y sensibilidad”. “Es muy caliente, mucho sudor, muy elegante y muy enérgico”, enumera Jorge González. Los artistas han hecho público además su deseo para estos días en los que se jugarán su pase a la final del sábado, con ocho de ellos disputándose el preciado billete a Eurovisión 2024.