Carmen Borrego activó el protocolo para abandonar 'Supervivientes' y luego dio marcha atrás: “Soy peleona”

Carmen Borrego activó este fin de semana el protocolo de abandono de Supervivientes 2024, pero después dio marcha atrás y ahora mismo sigue en la isla. La concursante quedó muy tocada el jueves, cuando su equipo perdió el juego de localización y pasó de Playa Olimpo a Playa Condena. De hecho, cuando vio que su equipo no tenía casi nada dijo basta y anunció, entre lágrimas, que abandonaba: “Esto pasa de castaño a oscuro (...) No puedo más (…) Yo no vengo a este sitio así. Me muero de miedo”.

Al día siguiente, la hermana de Terelu Campos se levantó con el mismo pensamiento: “No voy a estar aquí sin hacer pruebas, sin hablar y tirarme todo el día tumbada. Es lo más honrado por mi parte llegados a este punto (...) Estoy supermareada, no voy al baño desde hace ocho días, no puedo comer, llevo tres días sin dormir... No tengo fuerzas físicas y mentales para seguir”.

Así pues, Carmen se despidió de sus compañeros y se fue en la barca. Sin embargo, al cabo de unos minutos la barca volvió a la playa, y Borrego con ella. “Ya me ha visto el médico y ya me he quedado tranquila”, dijo la hija de María Teresa Campos, que tras haber recibido un diagnóstico -un problema “gastrointestinal” y “tensión alta”- y laxante para “empezar a cagarme de aquí a nada” comunicó que “de momento” se queda: “Irme de esta manera tampoco me parecía... Ya sabes cómo soy, que soy peleona”.