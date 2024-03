Sandra Barneda frenó a Ángel Cristo por sus quejas en 'Supervivientes': “Irás a dormir cuando el programa lo decida”

Supervivientes 2024 vivió durante el Conexión Honduras conducido por Sandra Barneda un momento tenso con Ángel Cristo Jr. como protagonista. La presentadora de Telecinco intervino para dar un corte al concursante por su actitud.

La catalana conectó con la isla para preguntar a los robinsones por sus primera semana de aventura, dirigiéndose primero al hijo de Bárbara Rey: “Te veo bastante desanimado y tirando la toalla en cuanto a la convivencia, ¿qué necesitarías para que la cosa fuera distinta?”, le preguntó.

Cristo afirmaba que “no necesita nada”, salvo que “lo dejen tranquilo”. “Con esta gente no me voy a llevar nunca porque son malos, ellos saben mucho de tele, lo manejan todo muy bien”, señaló mientras Carmen Borrego le recordaba que estaba “en un programa de tele”.

El corte de Barneda a Ángel Cristo

“¿Sabes lo que pienso yo de ti? Que si tu ilusión era tirarte de un helicóptero yo te hubiera llevado al pantano de San Juan, aquí no haces nada y has venido a ser un lastre”, le espetó Ángel a la hermana de Terelu, desatándose una bronca con el grupo, a los que Cristo dedicó varios desaires. “De verdad, ¿cuándo acabamos? me quiero ir a dormir”, se quejó, haciendo saltar a Barneda.

“Sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual, te irás a dormir cuando el programa lo decida”, le cortó seria desde el plató.