Chenoa lanza tres preguntas comprometidas a Tinet Rubira, productor de 'OT': “¿Manipuláis para que sucedan cosas?”

Amazon continúa calentando la vuelta de OT, en una noticia que adelantó verTele en exclusiva. Chenoa, su presentadora, es la protagonista de un nuevo vídeo lanzado por la plataforma en el que la mallorquina entrevista a Tinet Rubira, responsable del talent desde su primera temporada.

“¿Te caigo bien?”, es la primera de las tres preguntas comprometidas de Chenoa. “Me caes estupendamente bien, incluso me caías bien cuando eras una antipática y caías mal a todo el mundo. Me acuerdo que en OT1 tu no caías muy bien porque la gente confundía las cosas. Eras una mujer segura, luchadora, lo que ahora es una mujer empoderada. Pero entonces no se entendía, entonces lo que se llevaba eran las mosquitas muertas, las que iban llorando. A Chenoa se le tachó de dura, de chula... De tía con actitudes un poco masculinas porque lo que se esperaba de una chica eran otras cosas”, declara Rubira.

“¿Manipuláis para que sucedan cosas?”

Finalmente, tras confesar su predilección por Natalia en OT1, Chenoa pregunta a Tinet si el programa pone a cantar a parejas a las que ve posibilidades de romance dentro de la Academia: “¿Intentáis manipular para que sucedan cosas? Esto llevo 23 años pensándolo”, plantea la artista.

“En tu caso, buscábamos morbo. Es broma. No podemos manipular, pero sí que pasen cosas con las canciones y las asociaciones de concursantes”, señala, explicando el caso del Escondidos que cantó junto a Bisbal y que fue el clímax de su noviazgo en el programa.