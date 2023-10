David Bisbal se abre en su documental para Movistar+ y no cierra la puerta a visitar 'OT 2023': “Me encanta que vuelva”

David Bisbal abre su vida personal y profesional a la televisión con el estreno de Bisbal, un documental de Movistar Plus+ que se estrena este martes 17 de octubre y que hemos tenido la suerte de poder seguir a cada paso. En él, como ya explicaron en su presentación, la plataforma y Dadá Films muestran la cara más íntima del cantante almeriense para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

“La televisión siempre ha sido parte de mi carrera”, expresa el artista en esta entrevista con verTele, realizada en el FesTVal de Vitoria. Ante las cámaras de Movistar, Bisbal enseña momentos felices y también duros de su faceta más familiar en un proyecto que cuenta con su aprobación, y en el que asegura que no puso ninguna barrera: “Han sabido perfectamente interpretar cómo soy y cómo me he manejado en estos 20 años de manera personal y profesional”.

Ante nuestra cámara, el cantante reflexiona sobre su relación con la pequeña pantalla y agradece el que fue su punto de partida: “A Operación Triunfo se lo debo todo, fue el comienzo de mi acercamiento con la gente”. El artista almeriense valora también el regreso del talent show, con una nueva edición en Amazon Prime Video presentada por Chenoa, y se muestra dispuesto a ir a visitar a los próximos triunfitos: “Por supuesto, siempre que la agenda lo permita”.

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que encabeza este artículo.