El recuerdo de Chenoa en 'Tu cara me suena' por la enfermedad de Àngel Llàcer: “Eres el alma de este programa”

El equipo de Tu cara me suena envió este viernes un bonito mensaje a Àngel Llàcer, de baja en el programa por una infección bacteriana que le obligó a pasar incluso por la UCI.

“Se temió por mi vida. Llegué a despedirme de mi familia”, confesó hace unos días el showman, que ya está fuera de peligro pero aún no se ha reincorporado al talent show de Atresmedia, en el que le sustituye José Corbacho.

Mientras tanto, las grabaciones han continuado sin él, aunque sus compañeros del jurado lo tienen bien presente. “Quiero que le mandemos un beso muy fuerte”, expresó este viernes Chenoa, que hizo todo lo posible para contener las lágrimas: “Àngel, ¡ponte bien! Te queremos, eres el alma de Tu cara me suena. Me ha costado no emocionarme porque es verdad que lo queremos un montón”.

El catalán ha estado 14 días ingresado en la unidad de cuidados intensivos por una infección bacteriana de la que aparentemente se había recuperado: “Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y 14 días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos”.

Todavía no se sabe cuándo volverá al programa y si podrá hacerlo antes de que finalicen las grabaciones.