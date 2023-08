Christian Gálvez 'cuela' a Patricia Pardo en '25 palabras' con una confesión personal sobre su vestuario

Tres semanas después de anunciar que se casaron en secreto hace un año y que están esperando un bebé, Christian Gálvez y Patricia Pardo han sido protagonistas momentáneos de la tarde en Telecinco. Sucedió durante la emisión de 25 palabras, donde el presentador hizo una confesión personal sobre su relación con la periodista.

Todo se desencadenó cuando el madrileño trataba de colocar bien la camiseta de Álex, concursante que alcanzó su programa 35 en el formato. “Trabajando tus padres en una tienda de ropa... Es que me muero y no te educo”, decía entre bromas Gálvez mientras le ponía bien la prenda. “En vez de la voz o el corazón, te vamos a escuchar el retortijón con el micrófono”, insistía, en referencia a la ubicación de su micrófono.

Gálvez cuela a Patricia Pardo en '25 palabras'

Segundos más tarde, Christian Gálvez entonaba el 'mea culpa' con una confesión personal que destapaba un detalle sobre su relación con Patricia Pardo: “Escucha que yo me río mucho pero a mí me visten de prestado, y porque mi chica me ayuda, que si no...”, decía jocoso el de Móstoles. “Habría que verte”, bromeó Álex, que se quedó a cuatro palabras de los 975.000 euros del bote.

El joven intentó que su equipo adivinase en 60 segundos las diez palabras planteadas gracias a las pistas que le iba dando. Empezó muy bien, acertando varios del tirón, en una jugada que se acabó atascando en el tramo final.