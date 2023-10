El comentario de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR' sobre el físico de Joaquín Prat: “No le va a gustar a él”

Este jueves 26 de octubre fue un día de 'dardos' entre dos programas de Telecinco. Y es que tras la pulla de Alessandro Lequio a TardeAR desde Vamos a ver, Ana Rosa Quintana hizo un comentario sobre el físico de Joaquín Prat que intuyó que no iba a gustar al que fue su compañero en la mañana.

El magacín de tarde abrió una tertulia sobre las conclusiones de un estudio que determina que nos atraen más las personas “malotas”. Un debate en el que Ana Rosa opinó que los que gustan son “los malotes que están buenos”, haciendo un apunte: “Hay feos guapos, eh”.

“Iba a poner un ejemplo, pero no le va a gustar a él”, añadió la presentadora entre risas, antes de lanzarse: “Por ejemplo, Joaquín Prat es un hombre atractivo y no es especialmente guapo”, afirmó seria, desatando las risas nerviosas en la mesa. “Lo has arreglado”, comentó la tertuliana Carolina Ferre.

“No, Ana, Joaquín está muy bueno”, apuntó en la mesa Cristina Tárrega. “Pues eso. ¿Pero tú ves a Joaquín que es de una belleza de ojitos azules? No. Tiene rasgos fuertes y es muy atractivo. Es un feo guapo”, explicó Quintana.