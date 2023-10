Íñigo Onieva apareció en 'El musical de tu vida' para sorprender a Tamara Falcó: “A él estas cosas no le gustan”

Íñigo Onieva fue el as bajo la manga que tenía El musical de tu vida para su entrega dedicada a Tamara Falcó. El joven intervino, por primera vez en televisión ya como marido de la marquesa, en la entrega dedicada a la famosa de este miércoles 18 en Telecinco.

Carlos Sobera preguntó a Falcó sobre la relación con el empresario y sobre cómo se sobrepuso a su infidelidad. “En ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente cómo estaba. Él si me ha contado lo duro que fueron esos momentos”, respondió ella, aunque afirmó que “no todo fue malo” y hubo “buenos amigos” que le apoyaron, incluyendo entre ellos al padre José Luis, que luego les casó.

El presentador aprovechó esta percha para dar entrada al propio Onieva, que grabó un mensaje en vídeo a modo de sorpresa. “Tamara se merece un musical porque es mi mujer y se merece todo. También es un bonito homenaje a Tamara, una persona que su vida lleva en el centro del huracán desde su nacimiento. Ha sido una vida llena de retos, de aventuras, que seguro son fuente de inspiración para muchas personas”, declaró él en el vídeo, para sorpresa y emoción de ella. “A él estas cosas no le gustan nada, así que se lo agradezco”.

El interés por la marquesa de Griñón sirvió para que el programa mejorara sus prestaciones. Con un 9% y 752.000 espectadores, mejora en 2.1 puntos los datos de la semana anterior.