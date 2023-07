'El Intermedio', sobre Feijóo y Marcial Dorado: “¿Acaso no tenéis vosotros cientos de fotos con gente que no conocéis?”

Héctor de Miguel ha vuelto a dedicar su sección en El Intermedio ha desmontar las mentiras que Feijóo ha ido soltando durante la campaña. En esta ocasión, el colaborador de laSexta se ha burlado de las excusas que el candidato del PP a las elecciones del 23J ha puesto para negar su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado.

“¿Cuándo nos ha mentido Feijóo?”, preguntaba irónicamente el cómico mientras Sandra Sabatés y Dani Mateo recordaban, por ejemplo, sus palabras sobre “la revalorización de las pensiones” o “cuando Europa dijo que iba a derogar la excepción ibérica”, entre otras.

“¡No me jodáis la tesis con tanta verdad!”, exclamó el humorista, que afirmó con sorna tener en su poder las pruebas que confirman que Feijóo no tenía por qué saber a qué se dedicaba Marcial Dorado. “Sólo llevaba 11 años ocupando titulares en la prensa nacional y gallega”, dijo antes de recuperar noticias desde el año 1984.

Las fotos de Feijóo con Marcial Dorado

Héctor de Miguel rescató entonces algunas de las muchas fotos que el líder del PP tiene junto al delincuente gallego: “Hasta encontraron una foto enmarcada con Feijóo en el salón de Dorado... ¡Pero eso no demuestra nada! ”¿Acaso vosotros no tenéis unos cuantos de cientos de fotos viajando a montón de sitios con alguien que no conoces de nada?“, bromeó.

“A mí me pasa todo el rato”, añadió. “Son cosas de la edad, pero a Feijóo le pasa porque no tuvo ningún tipo de relación con Dorado”, sentenció