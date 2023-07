'El Intermedio' respalda a Silvia Intxaurrondo ante Feijóo y le recuerda a este que “tiene en contra a la hemeroteca”

“Pobre Alberto, todo el mundo está en su contra: los periodistas, la hemeroteca...”. Así concluía Héctor de Miguel el análisis de El Intermedio sobre lo ocurrido en la mañana del lunes en TVE. El candidato del PP a las elecciones generales del 23J se enzarzó con Silvia Intxaurrondo después de que esta rebatiera en directo que su partido siempre revalorizó las pensiones según la subida de los precios, falsedad que ya proclamó en el debate cara a cara con Pedro Sánchez y que ha repetido en varias entrevistas.

“Efectivamente, Feijóo miente”, repetía en hasta tres ocasiones el colaborador del programa satírico de laSexta al evidenciar, con datos y gráficas, y el chistoso ejemplo del jubilado Fulgencio, que las afirmaciones que el líder de la oposición había realizado no se ajustaban a la realidad. De hecho, afeaba que, en su respuesta a través de redes sociales, Feijóo afirmase que “el PP nunca congeló las pensiones”. “Es que eso no es lo que dijo”, puntualizaba el cómico. “Son conceptos diferentes, como mentir y no mentir”.

Por si fuera poco, El Intermedio tiró de hemeroteca y recordó las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría en noviembre de 2012. En caso de que Feijóo no creyera “ni a los datos ni a los periodistas que tratan de sacarle de su error”. En unos totales, la entonces vicepresidenta reconoció que el Gobierno de Mariano Rajoy no iba a revalorizar las pensiones conforme al IPC y por tanto los jubilados perderían poder adquisitivo.