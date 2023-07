Cargos del PP arremeten contra TVE tras la entrevista a Feijóo en la que se rebatió su mentira sobre las pensiones

Miembros y cargos del PP como el vicesecretario de acción institucional Esteban González Pons y el senador Rafael Hernando han cargado contra la televisión pública tras la entrevista a Alberto Núñez Feijóo en la que una periodista rebatió una afirmación falsa sobre la subida de las pensiones conforme al IPC durante los gobiernos del PP.

Feijóo pide rectificar a una periodista de TVE que cuestionó sus mentiras sobre las subidas de las pensiones del PP

Más

González Pons ha acusado a la corporación de comportarse como un partido y ha afirmado que perderán las elecciones. “Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan”, ha señalado en un tuit. También ha justificado no acudir a la televisión pública: “Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy”. El líder del PP ha concedido esta entrevista, pero ha rechazado todos los debates propuestos por TVE. El único cara a cara que aceptó con Pedro Sánchez fue en Atresmedia.

Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan.

Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de julio de 2023

Rafael Hernando, exportavoz del PP y número dos de lista por Almería al Congreso en las próximas elecciones del 23 de julio, ha acusado a la corporación de ser “TeleSanchez” y al “sanchismo” de “asaltar” RTVE con el “nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora”.

Lo primero q hizo el Sanchismo fue asaltar RTVE con el nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora



A ello dedicó 7 plenos nada más ganar la moción de censura



Hoy RTVE es solo TeleSanchez



Hay q derogar el infame Sanchismo el 23 Jpic.twitter.com/J8VbPHLJ8b — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 17 de julio de 2023

Lo que ocurrió durante la entrevista por la que el PP arremete contra TVE es que se rebatió a Alberto Núñez Feijóo cuando mintió al decir que su partido siempre revalorizó las pensiones según la subida de los precios. Una falsedad que ya planteó en el debate con Sánchez, hace unos días en una entrevista en Onda Cero y ahora de nuevo. Una entrevistadora de la televisión pública, Silvia Intxaurrondo, le replicó que no era correcto y le indicó los datos que desmienten la afirmación. “No sé de dónde saca eso”, se limitó a responder el líder del PP, que también pidió una rectificación de Intxaurrondo en caso de que estuviese equivocada.







Este martes, en Antena 3, Feijóo ha admitido que faltó a la verdad en la entrevista en TVE, algo que ha reducido a una “inexactitud” y ha eludido disculparse con Silvia Intxaurrondo, a quien exigió una disculpa pública cuando rebatió sus datos falsos sobre las pensiones.

Este miércoles se celebrará un debate a cuatro en TVE que finalmente será solo a tres tras la negativa de Feijóo a acudir. El PP solo aceptó un único encuentro de tú a tú con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, el de Atresmedia y no el de TVE.

Para justificar el “plantón” a las negociaciones de los debates electorales, a las que acudió el resto de formaciones políticas, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró que no confiaban en la “neutralidad” de los servicios informativos de la corporación y atacó directamente al director de informativos de RTVE.

––––––––––––––

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.