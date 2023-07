Feijóo reconoce su “inexactitud” sobre las pensiones pero elude la disculpa que exigió a Silvia Intxaurrondo

Alberto Núñez Feijóo admite la “inexactitud” que cometió en TVE cuando dijo que los gobiernos del PP siempre habían subido las pensiones conforme al IPC, pero evita disculparse con la periodista Silvia Intxaurrondo, a la que exigió vehemente una rectificación cuando cuestionó su afirmación errónea. “El PP encontró una España muy complicada, a punto de ser intervenida, y siempre, siempre subió las pensiones, nunca congeló las pensiones. La inexactitud que cometí es que hubo años en las que no se actualizaron conforme al IPC. Sin embargo, hubo otros en los que se actualizaron por encima del IPC, sobre todo cuando el IPC era negativo”, ha justificado Feijóo sobre su mentira en una entrevista en Espejo Público (Antena 3).

“La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y los responsables políticos cuando decimos una inexactitud tenemos que rectificar”, ha agregado Feijóo, que no era la primera vez que mentía sobre ese asunto.

El líder del PP no se ha disculpado con la periodista de la cadena pública a la que cuestionó duramente y a la que exigió que rectificase en caso de estar equivocada. “Revise usted los datos”, le exigió a la presentadora de 'La Hora de La 1“ cuando le recordó que ni en 2012, ni en 2013, ni en 2016 Rajoy revalorizó las pensiones de acuerdo al incremento de los precios: ”Como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y, ya le digo, si estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa porque le reitero: el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC“.

Feijóo ha eludido disculparse durante la entrevista con Susana Griso pero tampoco lo hizo en el tuit con el que pretendió “aclarar” la situación. Por el contrario, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, cargó posteriormente contra la cadena pública. “Creo que RTVE va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan”, expresó el que es uno de los hombres fuertes del PP de Feijóo sin que haya habido ningún tipo de desautorización desde Génova.

Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan.

Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy. — González Pons (@gonzalezpons) 17 de julio de 2023

“Yo no mentí ni miento, y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira sino de la inexactitud y, además, la rectifico”, ha dicho Feijóo, que ha aprovechado para atacar a Sánchez, a quien sí acusa de decir falsedades. “Estamos viviendo una época de mentiras que ya nos acostumbramos a ellas”, ha dicho justo antes de sugerir que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, incurre en malversación de fondos públicos con sus encuestas, que son las únicas que mantienen al PSOE en primera posición.

Feijóo, que durante el 'cara a cara' con Sánchez aseguró que la investigación por el espionaje con Pegasus se había archivado por falta de colaboración del Gobierno -cuando la realidad es que era por culpa de Israel-, aseguró que lo había leído en un “teletipo” (ninguna agencia de noticias tituló de esa manera). Y se ha defendido al asegurar que el auto del juez “dice que lo lógico es que la Abogacía del Estado y el Gobierno hubiesen interpelado a Israel para que buscara mas colaboración”. “Esto es lo que dice el auto o al menos lo que a mí me han pasado”, ha apostillado.

Lo que dice al respecto el auto es: “Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España”. Es decir, que lo plantea a futuro tras constatar que la vía jusidical queda agotada porque Israel no ha cooperado con la comisión rogatoria y deja la puerta abierta a la vía diplomática, informa Alberto Pozas.

No cree en las coaliciones en España tras pactar varias con Vox

Feijóo ha insistido en que no quiere gobernar con Vox con quien ha dicho que “no tiene nada que ver”. “Creo que las coaliciones con lo extremos en este país en este momento no son lo mejor para el país”, ha dicho el líder del PP tras haber alcanzado acuerdos con la extrema derecha que ha entrado en los gobiernos de Comunidad Valenciana o Extremadura, además de en numerosas ciudades.

El candidato conservador tiene listo el argumentario si los socialistas no permiten su investidura y les acusa de “doble moral”: “Primero critica que Vox entre en el Gobierno y después no impide que Vox entre en el Gobierno”.

