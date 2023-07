Cuando Silvia Intxaurrondo dejó sin respuesta a Ayuso en Telemadrid: “Esas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica”

Silvia Intxaurrondo se ha colocado en boca de todos después de su entrevista en La Hora de La 1 a Alberto Núñez Feijóo. La presentadora se ha ganado los aplausos del gremio periodístico tras rebatir una afirmación falsa del candidato sobre la subida de las pensiones conforme al IPC durante los gobiernos del PP. Con ello, también, ha despertado la reacción de los populares, que desde la emisión del encuentro, este mismo lunes 17, han atacado con dureza a la cadena pública, TVE.

Évole, Fortes y otros periodistas aplauden a Silvia Intxaurrondo por rebatir los bulos de Feijóo: "Dignifica la profesión"

Más

“Nuestra Silvia Intxaurrondo ha hecho lo que tiene que hacer un periodista: un político al que estaba entrevistando ha dicho datos falsos y ella se los ha rebatido con absoluta serenidad. Así es como tiene que comportarse un periodista”, reivindicaba Xabier Fortes a su compañera, que en el pasado ya había experimentado similares desencuentros en torno a informaciones cuestionables.

De hecho, este momento vivido con Feijóo permite recordar al que Intxaurrondo protagonizó a finales de octubre de 2020 con Isabel Díaz Ayuso, en Telemadrid. La periodista era, en aquella época, la presentadora del Telenoticias Fin de semana de la cadena autonómica.

“Son preguntas que no se hacen un presidente autonómico”

Pongamos en contexto: la presidenta de la Comunidad de Madrid acababa de anunciar la inminente inauguración del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal que mandó a construir en mayo de ese año, en plena primera ola de la covid-19, por valor de 50 millones de euros. “¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?”, preguntó de forma directa Intxaurrondo. “Estamos ahora mismo en esa contratación, lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga todo el personal dispuesto”, comenzaba respondiendo la dirigente autonómica, con cierto titubeo.

La presentadora repreguntó: “Por lo que usted dice van a tomar personal sanitario de otros hospitales...”. Ayuso interrumpió y aseguró, con evidente incomodidad, que “al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, no le va a faltar ningún tipo de personal”. La periodista insistió en una misma idea: cómo podía atender un hospital, considerado uno de los más grandes del país según la propia presidenta, nutriéndose de personal derivado de otros centros hospitalarios, con plantillas ya de por sí en evidente presión por la pandemia. “¿No van a quedar desasistidos?”.

“Donde parece una mala noticia, no”, trató de recomponer su discurso la presidenta madrileña, visiblemente nerviosa, que habló de “reorganización de efectivos”. Tras un intento de triunfalismo en la contestación, la periodista le insistió en que no le “salían las cuentas” de personal. Ayuso entonces trató de derivarla hacia la Consejería de Sanidad. “No soy la responsables de los recursos humanos [...] La presidenta no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, no me compete”.

“La proeza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar”, dijo Ayuso, que añadió. “Yo no he de bajar a esa letra pequeña. Son preguntas que no se le hacen un presidente autonómico normalmente”, concluía la jefa del Ejecutivo madrileño.

“Entiéndame, presidenta: va a inaugurar en los próximos días un hospital... Parece lógico preguntarle por los recursos humanos que lo van a atender”, concluyó ese segmento Intxaurrondo.

Intxaurrondo salió de Telemadrid tras tomar control Ayuso

Al igual que en estas últimas horas otros programas de la pública como de las privadas, han recogido el desencuentro con Feijóo tras rebatir sus datos, el momento que protagonizó Ayuso también dio pie a comentarios en programas como Al rojo vivo y a parodias como la de El Intermedio, donde se jugó a escenificar la entrevista con Cristina Gallego haciendo las veces de la popular.

Esta entrevista fue también el símbolo del desencuentro de Ayuso con aquella Telemadrid, a la que, por ejemplo, se negó a atender solo tres meses después cuando esta realizaba una aplaudida cobertura de los efectos del temporal Filomena en la Comunidad de Madrid.

La salida de Intxaurrondo de Telemadrid se conoció a finales de julio de 2021, tras el cambio de la normativa promovido por Díaz Ayuso, y la llegada de José Antonio Sánchez como administrador provisional, en sustitución del destituido José Pablo López. Una de las primeras decisiones de Sánchez fue la destitución fulminante de la cúpula de la radiotelevisión regional, incluyéndose entre ellos a Jon Ariztimuño, director de informativos.

La periodista se había convertido en un pilar de la información de Telemadrid, con medias del 11.1% y un 8.2% para las dos ediciones que comandaba durante ese último curso. Además, trabajos como el mencionado durante la cobertura de Filomena fue reconocido por el jurado profesional de los XVIII Premios Madrid, organizados por Madridiario. De ahí, fue directa a La Hora de La 1, donde ahora vuelve a ser noticia.