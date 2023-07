Xabier Fortes responde a los ataques del PP contra TVE: “No somos un partido político, somos una televisión pública”

Xabier Fortes ha replicado desde Canal 24 Horas a los últimos ataques que dirigentes del Partido Popular han dirigido contra TVE, a cuenta de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo. “No somos ningún partido político. Somos una televisión pública, de profesionales”, ha dicho el moderador de los debates electorales de la corporación para este 23J, que también ha dicho de su compañera de cadena que “ha hecho lo que tiene que hacer un periodista”.

Évole, Fortes y otros periodistas aplauden a Silvia Intxaurrondo por rebatir los bulos de Feijóo: "Dignifica la profesión"

La presentadora de La Hora de La 1 rebatió una afirmación falsa del candidato sobre la subida de las pensiones conforme al IPC durante los gobiernos del PP. La renuencia de Feijóo a rectificar o disculparse ante la periodista ha dado pie a una ola de apoyos a esta última, a la par que ha generado las críticas de primeras espadas del partido conservador, que han insistido en los mismos argumentos que usaron para negarse a aceptar el debate 'cara a cara' que proponía la corporación.

Así, el vicesecretario de acción institucional Esteban González Pons acusaba a la cadena de comportarse como un partido. “Creo que RTVE va a perder las elecciones. Espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan”, ha señalado en un tuit, en el que atacaba una vez más a la televisión pública: “Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy”.

En la misma línea, el senador Rafael Hernando, número dos de lista por Almería al Congreso para las elecciones de este 23J, catalogaba a TVE como “TeleSánchez” y afirmaba que “lo primero que hizo el Sanchismo fue asaltar RTVE con el nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora”.

Fortes: “Si no nos ve, usted se lo pierde”

Por alusiones, Fortes se refirió no solo a la labor de su compañera de cadena. La Noche en 24 Horas mostraba el tuit de González Pons. Tras leer el mensaje, se dirigía al político, en primer lugar por su comentario sobre no acudir ni sintonizar TVE. “Simplemente, señor Pons: si no nos ve, lo siento mucho por usted, yo creo que usted se lo pierde”.

“No creo que sea muy recomendable para un político no ver una televisión con una trascendencia que tiene TVE. Incluso aunque crea que nosotros manipulamos, o que nos dedicamos todo el tiempo a manipular, incluso a pesar de eso debería vernos. De hecho, nos ve. Si no, no hubiera colocado este tuit”, apuntó el presentador, que luego se refirió al hecho de que González Pons identifique a la cadena como una formación política.

“No somos tampoco ningún partido político. Somos una televisión pública, de profesionales, de periodistas. A veces acertamos, y a veces nos equivocamos. Hoy en concreto, nuestra Silvia Intxaurrondo ha hecho lo que tiene que hacer un periodista: un político al que estaba entrevistando ha dicho datos falsos y ella se los ha rebatido con absoluita serenidad. Así es como tiene que comportarse un periodista”.