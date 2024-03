Joaquín Prat y Patricia Pardo se apuestan 1.000 euros por las polémicas imágenes de Kate Middleton

El caso Kate Middleton sigue generando rumores en redes y televisión. Este martes, Vamos a ver se hacía eco de la supuesta reaparición de la princesa junto a su marido acudiendo a un mercadillo. Un vídeo con el que se intentaba poner fin a las teorías sobre la “desaparición” de la futura consorte, pero que ha despertado más desconcierto ante las dudas sobre si es ella la de las imágenes.

Un debate que ha provocado un divertido choque entre Joaquín Prat y Patricia Pardo. Tras ver un resumen de la última polémica que afecta a la casa real británica, el presentador afirmó contundente: “Me apuesto mil euros a que no es Kate Middleton”.

“Ya estamos, sí que es Kate Middleton. ¿Esto me lo estás diciendo de verdad? ¿En serio lo piensas de verdad?”, saltaba enseguida su compañera. “Madre mía... ¿En serio te piensas tú que esa es ella?”, replicaba él.

La apuesta de Joaquín Prat y Patricia Pardo

“Pero vamos a ver, estamos acostumbrados a verla en actos oficiales, vestida de otra manera, más formal, maquillada”, defendía la periodista mientras el resto de colaboradores apostillaban entre risas “y con otros ojos, otra boca, otra cara”.

“Y no es ella, básicamente. No, no, ¡es que no es ella! ¿Te apuestas 1000 euros conmigo a que no es ella?”, volvía a repetir muy seguro Prat al tiempo que ella aceptaba el trato. “Me debes mil pavos, que lo sepas”, sentenció él. “¡Eso lo dirás tú!”, acabó rematando ella entre bromas.