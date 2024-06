A junio, Cristina Pedroche afirma que ya tiene pensadas las Campanadas: “El vestido está”

Quedan prácticamente seis meses, medio año, para la retransmisión de las Campanadas. Pero nunca es pronto, ni tarde, para empezar la promoción del vestido de Cristina Pedroche.

Antena 3 y la habitual colaboradora de Zapeando han logrado convertir en un exitoso evento su vestimenta para tomarse las uvas, otorgando el liderazgo a la cadena de Atresmedia en la millonaria retransmisión anual.

Esta vez la sorpresa ha llegado porque, según la propia Pedroche, ya tiene pensado su vestido: “El vestido está. Está la idea”.

La confesión se produjo cuando el programa hizo a sus colaboradores probar algunos alimentos. Pedroche comió una uva, y de repente exclamó: “A ver si me va a dar mala suerte. Me he comido una uva, y yo nunca como uvas hasta el 31 de diciembre”, explicando visiblemente asustada lo que había hecho, mientras sus compañeros bromeaban: “Yo creo que ya has arruinado 2025, Cristina”.