Kike Quintana da voz a una espectadora de 'Y ahora Sonsoles' en 'TardeAR': “¡Hay que mejorar ese gusto!”

Kike Quintana está acaparando el protagonismo en TardeAR como azote de su tía Ana Rosa Quintana. Ahora bien, el magacín ha querido mostrar si esa labor también puede ir más allá de las instalaciones de Mediaset. A tal efecto, el “sobrinísimo” ha salido de plató para realizar su primer reportaje, a fin de conocer la opinión que la gente tiene del programa. Por supuesto, ha habido margen para seguir ensañándose a su manera.

“Hay que palpar y saber qué opina tu público y tu gente qué opina”, advertía al introducir el vídeo. “¿Pero tienes público?”, le preguntaba la presentadora, que se llevaba un dardo del colaborador: “La pregunta es si lo tienes tú”.

Quintana no se cortó y contó con dos transeúntes que dejaron una interacción bien incómoda: “¿Ustedes no verán TardeAR por un casual?”. Cuando ambas, incluso extrañadas con el joven, respondieron que no, él insistió: “¿No verán Sonsoles?”. Una de las señoras contestó que así era. “¡Hay que mejorar ese gusto!”, exclamó en relación a Y ahora Sonsoles.

Hubo espacio, también, para que Quintana se topase con Laila Jiménez, presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco, que le regañó por su insistencia: “El micro no me lo puedes estar quitando porque no nos escuchamos”.

También se topó con otra espectadora y fan de Ana Rosa que le reprochó su actitud cada tarde con ella: “¡Te pasas castigándola!”.