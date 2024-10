'La Roca' recuerda qué dijeron Jorge Javier y Ana Rosa en 'Sabor a ti' sobre la boda de Nuria Roca y Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val acaban de celebrar su 24º aniversario de boda, y Berni Barrachina lo aprovechó este domingo en La Roca para recordar qué comentaron Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana sobre el enlace en Sabor a ti (Antena 3).

En el fragmento, Jorge Javier aparece revelando “una anécdota” que le contaron en Valencia: “Dos días antes de la boda, una periodista publicó detalladamente cómo era el traje de novia. A Nuria parece que le dio un síncope tremendo”. Según Jorge Javier, la diseñadora hizo algunos ajustes en el traje para que no coincidiera completamente con la descripción.

“¡No me acordaba de esto!”, exclamó Nuria Roca, que confirmó que la diseñadora contó cómo era el traje, pero negó que pidiera unos ajustes para desmentir a la periodista: “Me daba exactamente igual”. Aun así, el traje fue retocado: “Siempre se adelgaza antes de la boda, porque estás nerviosa, no comes y te tiene que entrar”.

La presentadora explicó esto después de comentar con sus compañeros sus fotos de boda. Algo que no tenía previsto y que intentó evitar. “Una cosa es que tú, sin mi permiso, hayas cogido el álbum y lo hayas traído a la redacción, y todos se hayan reído de estas fotos antiguas...”, le dijo a Juan del Val, que respondió con sorna: “No hago nada sin tu permiso”. Aunque a Roca le habían “prometido” que no saldrían las fotos, al final salieron en pantalla y terminó comentándolas entre risas y algo de vergüenza.