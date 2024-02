El llanto desconsolado de Elena Rodríguez tras observar un detalle de la conexión con su hijo en 'GH Dúo'

Telecinco emitió este domingo 25 de febrero la primera semifinal de GH Dúo, que estuvo marcada por la expulsión de una finalista a las puertas de la gran cita del próximo jueves y también, por el derrumbe emocional de una concursante por un detalle que observó durante una de las conexiones con Ion Aramendi.

Elena Rodríguez, que sigue en la pelea por ganar el concurso, protagonizó uno de los momentos de la noche al romper a llorar sin consuelo tras ver el alegato en directo de su hijo Aitor Molinero. Y no fue tanto por sus palabras sino por observar que la conexión no la realizaba desde el plató de Mediaset, sino desde su propia casa.

Instantes después de despedir al hermano de Adara, Aramendi puso el foco en Elena al ver que se había derrumbado. “Se ha quedado preocupada porque ha conectado desde casa”, explicó Asraf, que salió en su ayuda ya que no era capaz de articular palabra. “Si me voy hoy no hay nadie”, acertó a decir ella entre lágrimas, en medio de una crisis de ansiedad.

Rápidamente, el presentador quiso tranquilizarla y darle explicaciones sobre la ausencia de su hijo en plató: “Es una cuestión simplemente logística. No tenía la capacidad de venir hasta aquí por motivos profesionales. No te preocupes, es una cosa puntual y no pasa nada. Ha tenido la oportunidad de venir como el resto, pero no ha podido. Pase lo que pase, aquí tendrás unos abrazos en los que apoyarte”.