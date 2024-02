'GH Dúo' celebra su primera semifinal con sus tres primeros salvados y el duelo final entre dos amigas

GH Dúo celebró su primera semifinal este domingo, 25 de febrero, en Telecinco. Arrancó así una semana crucial (aquí dejamos el calendario oficial de las últimas galas) que desembocará alzando al ganador o a la ganadora de la segunda edición.

Para ello, Asraf, Manuel, Lucía, Mayka y Elena vivieron (y sufrieron) una noche de alegatos en la que escucharon a quienes les apoyaban. Algo que provocó una crisis a la madre de Adara que vio cómo su hijo conectaba desde casa y creyó que había algún problema por verle fuera de plató.

“Si hoy me voy no habrá nadie esperándome”, lamentó la concursante que olía que algo ocurría con su familia. Ion Aramendi acudió a su tranquilidad: “Es tan sencillo como que no ha podido venir, ha tenido la misma oportunidad que el resto pero no ha podido”, intentó calmarla.

Minutos después, el presentador les mostraba los siguientes porcentajes ciegos: 30,3%, 26,2%, 25,9%, 9,1% y 8,5%. Y el primero en ser salvado fue Asraf. Para más tarde, darle la alegría a Elena y levantarle el ánimo, por ser la segunda salvada de la noche.

El tercer salvado llegaba pasada la medianoche y cuando se enfrentaba “el trío de las Tentaciones”. Los tres se cogían de la mano para escuchar la sentencia de Aramendi: “La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión y siga luchando por ganar Manuel”.

Por lo que el duelo final de la noche estuvo protagonizado por las dos amigas: Lucía y Mayka, que se abrazaban y lamentaban tener que separarse.

